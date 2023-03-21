Психолог Наталевич рассказала о симптомах весенней депрессии

«Изменение уровня освещенности может повлиять на уровень мелатонина и серотонина в организме – двух химических веществ, ответственных за регулирование настроения и сна», - рассказала психолог Наталевич «Мосленте».

«Кроме того, на состояние человека весной может негативно повлиять зимняя социальная изоляция».

Сонливость.

Чувство усталости, апатии.

Изменение аппетита: он может исчезать или, наоборот, усиливаться до потери контроля.

Снижение самооценки.

Ухудшение настроения, пессимизм.

Потеря мотивации заниматься делами, работой.

Плохая концентрация, отсутствие сосредоточенности, спутанность мышления.

Весну часто называют самым прекрасным временем года, однако многие люди рискуют после зимы столкнуться с весенней депрессией. По словам психолога Анастасии Наталевич, к возникновению депрессивных состояний весной ведет в том числе удлинение светового дня. То, что света становится больше, может негативно воздействовать на выработку гормонов сна, – в результате люди испытывают трудности с засыпанием, бессонницей, слишком ранним пробуждением, их сон становится более чутким к разным раздражителям. Таким образом весной может возникать или обостряться проблема недосыпа, негативно влияющая на состояние головного мозга, психики.Специалист добавила, что еще одной причиной депрессии весной может оказаться сезонная аллергия. Эксперт объяснила, что депрессивные симптомы могут развиваться в обстоятельствах непроходящего кашля, насморка, затрудненного дыхания, которые изнуряют человека, ухудшают качество его жизни.Анастасия Наталевич перечислила симптомы, которые указывают на сезонную депрессию.Тем, кто испытывает эти состояния, следует обращаться за помощью к специалистам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что повышенная сонливость может говорить о проблемах с душевным здоровьем.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.