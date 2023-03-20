Повышенная сонливость может говорить о проблемах с душевным здоровьем

«Если вы спите более девяти часов в сутки и не чувствуете себя отдохнувшим, это может означать серьезную проблему со здоровьем», - заявила сомнолог Мишель Дреруп из Центра расстройств сна при Кливлендской клинике.

Потребность организма во сне может определяться индивидуальными особенностями и варьироваться в зависимости от возраста, наличия болезней и стресса, уровня физической активности. Эксперты обычно рекомендуют, чтобы студенты спали около 9 часов в сутки, подростки – от 8 до 10 часов. Взрослым людям нужен сон продолжительностью 7-8 часов.Специалистка рассказала, что повышенная сонливость может говорить о следующих нарушениях.Пересып является одним их характерных симптомов депрессии, он наблюдается у 15 процентов людей с этим заболеванием.Апноэ во сне, при котором происходят повторяющиеся остановки дыхания, является частой причиной пересыпания. Люди с нарколепсией, которым свойственно внезапно засыпать, тоже могут испытывать чрезмерную дневную сонливость и фрагментарный ночной сон.Если рацион не обеспечивает нужное организму количество витаминов группы В, это также способствует повышенной сонливости.. Причиной потребности человека в большем количестве сна может быть прием лекарств, а также злоупотребление психоактивными веществами, в том числе алкоголем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему полезно спать на левом боку.

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