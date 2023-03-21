Как могут влиять на организм новолуние и полнолуние: невролог Овсянникова

«В новолуние общий тонус организма снижен, чувствуется сонливость, повышенная утомляемость, усугубляется митохондриальная недостаточность, есть послабление стула», - отметила Овсянникова.

«В полнолуние нарушается ночной сон, из-за чего днем ощущается сонливость. Еще для этой фазы Луны характерны тревожность, психические обострения, панические атаки, головная боль».

Невролог Овсянникова рассказала в своем телеграм, что многие люди могут чувствовать, как меняется их состояние в новолуние и полнолуние. Специалист отметила, что когда Луна видна лишь в виде самого тонкого месяца, активность организма оказывается низкой, человек ощущает нехватку энергии, тонуса.Невролог добавила, что в эту фазу Луны часто происходят отравления или возникают состояния, сопровождаемые тошнотой и диареей. Люди, у которых имеются хронические заболевания, чей организм ослаблен могут жаловаться на плохое самочувствие.По словам специалистки, в новолуние нужно бережнее относиться к своему организму, давать ему больше отдыха и чистой воды, не обременять тяжелой едой.Также Овсянникова рассказала о влиянии на организм полнолуния:Медик посоветовала в это время чаще совершать прогулки на свежем воздухе, это оказывает позитивное действие на работу мозга.Невролог проинформировала, что к влиянию Луны особенно чувствительны женщины.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется весенняя депрессия.

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