Как могут влиять на организм новолуние и полнолуние: невролог Овсянникова

206 Фото: https://unsplash.com/photos/0cpfP5E86B4
новолуние

Врач-невролог Ксения Овсянникова: под влиянием полнолуния может нарушаться сон, усиливается тревожность и другие расстройства психики.

Невролог Овсянникова рассказала в своем телеграм, что многие люди могут чувствовать, как меняется их состояние в новолуние и полнолуние. Специалист отметила, что когда Луна видна лишь в виде самого тонкого месяца, активность организма оказывается низкой, человек ощущает нехватку энергии, тонуса.

«В новолуние общий тонус организма снижен, чувствуется сонливость, повышенная утомляемость, усугубляется митохондриальная недостаточность, есть послабление стула», - отметила Овсянникова.

Невролог добавила, что в эту фазу Луны часто происходят отравления или возникают состояния, сопровождаемые тошнотой и диареей. Люди, у которых имеются хронические заболевания, чей организм ослаблен могут жаловаться на плохое самочувствие.

По словам специалистки, в новолуние нужно бережнее относиться к своему организму, давать ему больше отдыха и чистой воды, не обременять тяжелой едой.

Также Овсянникова рассказала о влиянии на организм  полнолуния:

Исследователи рассказали, как полнолуние влияет на детский сон


«В полнолуние нарушается ночной сон, из-за чего днем ощущается сонливость. Еще для этой фазы Луны характерны тревожность, психические обострения, панические атаки, головная боль».

Медик посоветовала в это время чаще совершать прогулки на свежем воздухе, это оказывает позитивное действие на работу мозга.
Невролог проинформировала, что к влиянию Луны особенно чувствительны женщины.

Ученые рассказали, как приливы луны могут влиять на людей


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется весенняя депрессия.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ксения Овсянникова
Ксения Овсянникова
Здоровье
врач-невролог
Читать MedikForum.ru в
Дефицит каких минералов и витаминов может провоцировать неврозы и панические атаки?
Содовые детокс-ванны: что это такое и как их принимать?
Астрологи предсказали Черную Луну в ближайшее время
Теги : Луна, влияние на здоровье, Ксения Овсянникова