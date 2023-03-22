Врач объяснил, почему могут возникать постоянные головные боли

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головная боль

Если не заниматься лечением постоянных головных болей, это может стать изнурительным явлением, негативно влияющим на качество жизни.

Врач-невролог Владимир Ерохин рассказал «МедикФорум», что головные боли, которые могут возникать ежедневно, делятся на разные виды.
  • Головная боль напряжения, когда кажется, будто вокруг головы натянута стягивающая повязка
  • Приступы мигрени, которые ощущаются как очень сильная пульсирующая головная боль, возникающая с одной или обеих сторон головы.
  • Кластерная головная боль, которая особенно сильно ощущается на одной стороне головы, часто в области вокруг глаза или позади него.
«Симптомы могут варьироваться. Боли в голове возникают с одной или обеих сторон, сопровождаются ощущением пульсации или стягивания, различаются по интенсивности от легкой до тяжелой», - сообщи медик.

Другие симптомы, которые возникают при постоянных головных болях:
  • тошнота или рвота
  • потливость
  • чувствительность к свету, звукам или запахам
  • заложенный нос или насморк
  • покраснение или слезоточивость глаз
  • головокружение
  • чувство беспокойства или возбуждения.
Медицинские эксперты до сих пор не уверены, что именно вызывает эти ежедневные головные боли. Одна и возможных причин – активация тройничного нерва. Кроме того, они могут возникать из-за  напряжения мышц головы и шеи. С возникновением некоторых видов головной боли бывают тесно связаны гормональные изменения. Также бывают случаи, когда эпизодическая головная боль трансформируется в хроническую. На это могут влиять злоупотребление обезболивающими, ожирение, нарушение сна, высокое потребление кофеина, стресс.

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Опасность! Есть симптомы, которые указывают на то, что головная боль возникает из-за опасных нарушений, и с ней нужно обязательно обращаться к врачу. Такая боль
  • происходит два или более раз в неделю
  • рецидивирует или сохраняется
  • постепенно ухудшается в течение нескольких дней
  • отличается от головной боли, испытываемой ранее
  • возникает внезапно и сразу ощущается как очень сильная
  • развивается после травмы головы
Кроме того, следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если головную боль сопровождают высокая температура, скованность мышц шеи, сильная слабость, чувство онемения, одышка, ухудшившееся зрение, спутанность сознания или потеря сознания, судороги.

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