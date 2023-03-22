Врач объяснил, почему могут возникать постоянные головные боли
Если не заниматься лечением постоянных головных болей, это может стать изнурительным явлением, негативно влияющим на качество жизни.
Врач-невролог Владимир Ерохин рассказал «МедикФорум», что головные боли, которые могут возникать ежедневно, делятся на разные виды.
- Головная боль напряжения, когда кажется, будто вокруг головы натянута стягивающая повязка
- Приступы мигрени, которые ощущаются как очень сильная пульсирующая головная боль, возникающая с одной или обеих сторон головы.
- Кластерная головная боль, которая особенно сильно ощущается на одной стороне головы, часто в области вокруг глаза или позади него.
«Симптомы могут варьироваться. Боли в голове возникают с одной или обеих сторон, сопровождаются ощущением пульсации или стягивания, различаются по интенсивности от легкой до тяжелой», - сообщи медик.
Другие симптомы, которые возникают при постоянных головных болях:
- тошнота или рвота
- потливость
- чувствительность к свету, звукам или запахам
- заложенный нос или насморк
- покраснение или слезоточивость глаз
- головокружение
- чувство беспокойства или возбуждения.
Опасность! Есть симптомы, которые указывают на то, что головная боль возникает из-за опасных нарушений, и с ней нужно обязательно обращаться к врачу. Такая боль
- происходит два или более раз в неделю
- рецидивирует или сохраняется
- постепенно ухудшается в течение нескольких дней
- отличается от головной боли, испытываемой ранее
- возникает внезапно и сразу ощущается как очень сильная
- развивается после травмы головы
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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