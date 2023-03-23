Онколог Карасев: дефицит гормона сна мелатонина может вызывать рак

«Мелатонин выступает как ночной работник: он отвечает за циркадные ритмы и вырабатывается в процессе сна».

«Результаты недавних исследований выявили связь между недостатком сна и дефицитом гормона мелатонина с развитием онкологических заболеваний».

«Даже малейший свет в помещении, например мерцающая лампочка телевизора, сбивает выработку гормона и может в 10 раз снизить его выработку по сравнению со сном в полной темноте», - поделился медик.

Врач-онколог Карасев рассказал, что для сохранения хорошего здоровья и продления молодости человеческий организм не должен испытывать нехватку мелатонина, известного также как гормон сна.Обычно о дефиците мелатонина свидетельствуют проблемы со сном: человек долго и тяжело засыпает, спит не крепко, просыпается среди ночи или слишком рано утром, а днем ощущает вялость. Иван Карасев сообщил в своем телеграм-канале, что нехватка этого гормона связывается учеными с развитием рака.Почему возникает дефицит гормона сна? На это может влиять отсутствие режима отдыха и работы, привычка слишком поздно отправляться в постель, сидеть за компьютером до глубокой ночи, работа в ночную смену, использование гаджетов в позднее время суток, – словом, то, что ведет к сбою естественных биоритмов. Кроме того, для полноценной выработки мелатонина важно, чтобы человек спал в полной темноте.Карасев добавил, что мелатонин, вырабатываемый в достаточном количестве, способен эффективно защищать организм от воспаления, поскольку действует как активатор иммунитета. Кроме того, исследования указывают на его способность замедлять процессы старения – чем лучше синтезируется телом гормон сна, тем моложавее выглядит человек, тем медленнее стареет.Что касается рака, было установлено: мелатонин обладает способность подавлять развитие имеющихся в организме злокачественных клеток, не позволяя им формировать опухоли. В свою очередь, отсутствие нормального ночного сна, ведущее к дефициту мелатонина, повышает вероятность конкретных видов рака. Иван Карасев проинформировал о результатах исследования с участием женщин: согласно этим данным, работа в ночные смены ассоциируется с более высоким (на 30 процентов) риском рака молочной железы, толстой кишки, яичников.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли развиться инсульт из-за охлаждения головы при отказе от шапки.

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