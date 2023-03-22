Врач Хомяков назвал переохлаждение головы одной из причин инсульта

«Отсутствие шапки может стать причиной неврита, обморожения ушей, синусита и отита», - сказал медик «Известиям».

«На голове тонкий слой подкожно-жировой клетчатки, поэтому сосуды головного мозга легко сужаются под воздействием холода. Это может спровоцировать скачки артериального давления и в некоторых случаях привести к серьезным последствиям, например инсульту».

Врач Хомяков отметил, что многие россияне начинают весной ходить без шапок уже при нескольких градусах тепла. Но в условиях, когда погода еще не стала окончательно теплой нужно если не носить, то хотя бы иметь при себе головной убор. Если на улице холодает и тем более если дует резкий, холодный ветер, – голова должна быть защищена от возможного переохлаждения, подчеркнул специалист.По словам Хомякова, следствием локального переохлаждения может стать ухудшение иммунных свойств, присущих слизистым оболочкам, развитие инфекций в органах, расположенных в голове.Врач также предупредил, что переохлаждение головы может стать причиной инсульта.Сергей Хомяков добавил, что головные уборы должны соответствовать погоде – носить слишком теплые не нужно. Кроме того, важно, чтобы шапки не сдавливали голову. Если носить слишком теплые и тесные, это чревато ненужным потоотделением, грозит повреждением волосяных луковиц и потерей волос.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему могут возникать постоянные головные боли.

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