Врач Хомяков назвал переохлаждение головы одной из причин инсульта

99 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/profile-portrait-of-brunette-girl-wearing-warm-dark-jacket-and-scarf-is-enjoying-coffee-and-walking-outdoor-in-sunlight-and-warm-winter-day_26096079.htm#page=5&query=walk&position=35&from_view=search&track=sph
девушка без шапки на улице

Врач Сергей Хомяков посоветовал россиянам не спешить отказываться от головных уборов из-за неустойчивой погоды.

Врач Хомяков отметил, что многие россияне начинают весной ходить без шапок уже при нескольких градусах тепла. Но в условиях, когда погода еще не стала окончательно теплой нужно если не носить, то хотя бы иметь при себе головной убор. Если на улице холодает и тем более если дует резкий, холодный ветер, – голова должна быть защищена от возможного переохлаждения, подчеркнул специалист.

По словам Хомякова, следствием локального переохлаждения может стать ухудшение иммунных свойств, присущих слизистым оболочкам, развитие инфекций в органах, расположенных в голове.

«Отсутствие шапки может стать причиной неврита, обморожения ушей, синусита и отита», - сказал медик «Известиям».

Врач также предупредил, что переохлаждение головы может стать причиной инсульта.

Врач назвал безопасное для зрения время со смартфоном


«На голове тонкий слой подкожно-жировой клетчатки, поэтому сосуды головного мозга легко сужаются под воздействием холода. Это может спровоцировать скачки артериального давления и в некоторых случаях привести к серьезным последствиям, например инсульту».

Сергей Хомяков добавил, что головные уборы должны соответствовать погоде – носить слишком теплые не нужно. Кроме того, важно, чтобы шапки не сдавливали голову. Если носить слишком теплые и тесные, это чревато ненужным потоотделением, грозит повреждением волосяных луковиц и потерей волос.

Почему днем может возникать сильная сонливость: врач Хомяков


Ранее портал MedikForum.ru писал о том,  почему могут возникать постоянные головные боли.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Сергей Хомяков
Сергей Хомяков
Здоровье
главный врач «ИНВИТРО-Москва», доктор медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Врач Тяжельников предупредил об опасности переохлаждения головы
Врач назвал выпадение волос одним из последствий переохлаждения
Врач объяснил, какой шашлык может вызывать развитие опухолей
Теги : причины инсульта, холодная погода, Сергей Хомяков