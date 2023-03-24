Кардиолог Кореневич указала на «самый быстрый путь» к тромбозу

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тромбы

Кардиолог Анна Кореневич: к тромбам ведет постоянная работа и напряжение.

Кардиолог Кореневич напомнила россиянам, что взрослым людям нужно заботиться о состоянии крови, не допуская ее сгущения и тромбоза. Люди, чья кровь становится более густой и склонной к образованию сгустков, грозят опасные для жизни состояния, такие как инфаркт или инсульт, подчеркнула медик.

«Риск тромбозов надо снижать, чтобы не случился инфаркт, инсульт и не дай бог смерть», - заявила кардиолог.

Анны Кореневич отметила, что самым быстрым способом заполучить тромбы является существование в постоянной занятости и напряжении без должного отдыха.

«Многих моих пациентов к инфарктам привели стрессы и полное игнорирование отдыха и расслабления. Напряженная работа на первом месте, отдых на последнем – это самый быстрый путь к тромбозам», - сформулировала кардиолог.

Кореневич добавила, что для защиты от тромбов важно практиковать надлежащую физическую активность, часто находится в движении. Кроме того, следует придерживаться здоровых принципов питания, контролировать уровни сахара и холестерина в крови, отказаться от курения и злоупотребления спиртным.

«Очень важно уметь расслабляться и повышать стрессоустойчивость».

Некоторые люди бывают подвержены более существенному риску сгущения крови и тромбоза (влиять на это может наследственность, имеющиеся хронические нарушения). Таким пациентам, по словам медика, необходимо принимать лекарственные препараты. Назначать эти лекарства должен исключительно специалист, ориентируясь на результаты кардиологического обследования.

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Народные методы лечения тромбов Анна Кореневич оценивает весьма скептически. Она обратила внимание на то, что ни травы, ни пиявки, ни свекольный сок не являются эффективным средством для решения проблемы густой крови.

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Анна Кореневич
Анна Кореневич
Здоровье
кардиолог, кандидат медицинских наук
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