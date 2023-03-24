Диетолог Гинзбург назвал рассол одним из сгущающих кровь напитков

«Кровь сгущают все алкогольные и содержащие соль напитки, такие как рассол», - сказал Михаил Гинзбург «Москве 24».

Диетолог Гинзбург рассказал в интервью о сгущающих кровь напитках. В частности, отметил эксперт, данным эффектом обладают напитки с добавленным сахаром. Одним из самых опасных в этом плане медик считает разнообразную сладкую газировку – после ее питья увеличивается активность процессов, обеспечивающих свертывание крови.Также врач указал на другие напитки, делающие кровь гуще.Медик напомнил, что из-за сгущения крови человек подвергается риску развития тромбоза. По словам специалиста, организм обладает естественными механизмами свертывания крови: они активизируются, когда происходит повреждение тканей и возникает кровотечение. Сгущение и свертывание крови в этом случае защищают его от кровопотери, угрожающей жизни.Употребление перечисленных напитков ненужным образом стимулирует работу системы свертывания крови – она становится густой, хотя в этом нет физиологической необходимости. В результате образуются кровяные сгустки (тромбы), которые могут попадать в кровоток и затем в сосуды или артерии и вызывать их закупорку. Развитие тромбоэмболии (закупорки артерии тромбом) в ряде случаев становится для человека смертоносным событием.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие овощи диетологи считают вредными для людей с диабетом.

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