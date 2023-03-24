Россиян предупредили о сильной магнитной буре
Жители России могут чувствовать на себе влияние сильной магнитной бури, которая достигла Земли 23 марта.
Метеорологи проинформировали, что начавшаяся накануне магнитная буря соответствует уровню G3.
«Обозначения G1, G2, G3 говорят об интенсивности магнитных бурь. Самая слабая – G1, а дальше по нарастанию», - рассказал «Вечерней Москве» главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.
Говоря о магнитной буре, врачи отмечают, что крепкий и здоровый организм обычно переносит это явление без каких-то значительных ухудшений. Но когда имеются хронические нарушения или болезни, изнуренность, истощение, – магнитные колебания могут поспособствовать плохому самочувствию. По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, магнитная буря способна влиять на появление головных болей, повышенного давления, упадка тонуса и сил.
Терапевт сообщил, кто в условиях бури рискует испытать особенно существенный дискомфорт. Первыми он назвал гипертоников – у них может густеть кровь, ухудшаться кровообращение всего тела. В таких обстоятельствах повышается вероятность скачков артериального давления, гипертонического криза.
Кроме того, предупредил Кондрахин, магнитные бури плохо переносят люди с заболеваниями легких, а также люди, которые загружены большим количеством дел, испытывают перегрузки.
«Утомленные, загруженные работой люди, которые не соблюдают режима дня и отдыха, могут испытывать негативные последствия магнитных бурь даже без хронических болезней», - уточнил Андрей Кондрахин.
Специалист добавил, что в дни магнитных бурь возникают симптомы недомоганий не только физического характера. Также возможны психологические проблемы: перепады настроения, плаксивость, напряжение, выгорание. Медик заметил, что в этот период будет правильнее отказаться от нагрузок, дать себе возможность отдохнуть.
Ранее портал MedikForum.ru писал о мизофонии– нарушении, при котором люди не могут спокойно слышать самые обычные звуки.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-терапевт, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий