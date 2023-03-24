Россиян предупредили о сильной магнитной буре

«Обозначения G1, G2, G3 говорят об интенсивности магнитных бурь. Самая слабая – G1, а дальше по нарастанию», - рассказал «Вечерней Москве» главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.

«Утомленные, загруженные работой люди, которые не соблюдают режима дня и отдыха, могут испытывать негативные последствия магнитных бурь даже без хронических болезней», - уточнил Андрей Кондрахин.

Метеорологи проинформировали, что начавшаяся накануне магнитная буря соответствует уровню G3.Говоря о магнитной буре, врачи отмечают, что крепкий и здоровый организм обычно переносит это явление без каких-то значительных ухудшений. Но когда имеются хронические нарушения или болезни, изнуренность, истощение, – магнитные колебания могут поспособствовать плохому самочувствию. По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, магнитная буря способна влиять на появление головных болей, повышенного давления, упадка тонуса и сил.Терапевт сообщил, кто в условиях бури рискует испытать особенно существенный дискомфорт. Первыми он назвал гипертоников – у них может густеть кровь, ухудшаться кровообращение всего тела. В таких обстоятельствах повышается вероятность скачков артериального давления, гипертонического криза.Кроме того, предупредил Кондрахин, магнитные бури плохо переносят люди с заболеваниями легких, а также люди, которые загружены большим количеством дел, испытывают перегрузки.Специалист добавил, что в дни магнитных бурь возникают симптомы недомоганий не только физического характера. Также возможны психологические проблемы: перепады настроения, плаксивость, напряжение, выгорание. Медик заметил, что в этот период будет правильнее отказаться от нагрузок, дать себе возможность отдохнуть.Ранее портал MedikForum.ru писал о мизофонии – нарушении, при котором люди не могут спокойно слышать самые обычные звуки.

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