Кардиолог Кузнецов рассказал, что позволяет узнать нетипичный инфаркт

«Безболевая ишемия миокарда определяется как клинический вариант ишемической болезни сердца (ИБС), при которой преходящее нарушение кровоснабжения миокарда не сопровождается приступом стенокардии и выявляется только с помощью инструментальных методов исследования – электрокардиографии (ЭКГ) и эхокардиографии (ЭхоКГ)», - сообщил Андрей Кузнецов изданию «АиФ».

«Отсутствие боли увеличивает смертность, потому что пациенты не обращаются за медицинской помощью своевременно».

Головокружение.

Внезапная сильная потливость с холодным потом.

Обморок.

Тяжелое дыхание, одышка с нехваткой воздуха, удушье.

Онемение в конечностях.

Дискомфорт, боль с левой стороны тела, отдающая в руку, плечо, шею, спину, челюсть.

Тошнота, рвота.

Боль в животе.

Повышение температуры тела (небольшое).

Развитие инфаркта является следствием закупорки коронарной артерии, обеспечивающей кровью сердечную мышцу (миокард). В результате такой закупорки прекращается поступление крови к сердцу и возникает некроз, который грозит человеку гибелью. Одним из характерных симптомов инфаркта является стойкая (более 10 минут) боль в груди, которая может казаться сжимающей, давящей или жгучей, и не проходит после принятой таблетки нитроглицерина.Кардиолог Кузнецов рассказал в интервью, что инфаркт миокарда может принимать атипичную форму, не вызывая болей, которыми характеризуются «классические» сердечные приступы.По словам эксперта, риск нетипичного инфаркта является особенно высоким для людей, у которых имеется сахарный диабет, деменция, атеросклероз, а также для тех, кто курит, злоупотребляет алкоголем.Андрей Кузнецов объяснил, какие ощущения позволяют узнать нетипичный инфаркт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что шум в ушах может быть признаком проблем в сердечно-сосудистой системе.

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