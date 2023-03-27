Терапевт Ярцева: шум в ушах бывает признаком диабета и гипертонии

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проверка ушей у врача

Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, какие патологии могут проявляться шумом в ушах.

Терапевт Ярцева перечислила в интервью возможные причины тиннитуса – шума в ушах, не связанного с воздействием каких-то внешних звуковых источников. Медик отметила, что нередко к этому нарушению ведут ЛОР-заболевания. Это могут быть отиты, гаймориты, синуситы или сильный насморк – в их случае возникает отек, способствующий возникновению эффекта писка или шума в ушах.

Также тиннитус бывает связан с нарушениями неврологической природы – например, с воспалением слухового нерва, добавила специалистка, беседуя с «Москвой 24».

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Кроме того, шум в ушах бывает признаком диабета и гипертонии.

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«Шум в ушах может быть связан с сосудистой патологией. Он возникает в первую очередь из-за скачков давления. У диабетиков тоже
бывают проблемы с сосудами и может быть шум в ушах», – констатировала Ирина Ярцева.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Александром Мясниковым был назван очень опасный способ снижать «подскочившее» артериальное давление.

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Ирина Ярцева
Ирина Ярцева
Здоровье
врач-терапевт, иммунолог
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Теги : шум в ушах, причины нарушения, Ирина Ярцева