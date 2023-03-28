Врач Андреева назвала 2 фактора риска, повышающих вероятность развития артрита на 115%

"Если у пациента была астма или экзема, риск развития остеоартрита повышался на 58% в течение 10 лет. Если у пациента была и астма, и экзема, риск возрастал до 115 процентов", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Теперь есть прочная основа для изучения этого как вмешательства. Чтобы увидеть, действительно ли воздействие на пути, такие как ингибирование тучных клеток или аллергических цитокинов, может уменьшить развитие и / или прогрессирование остеоартрита».

Была выявлена связь между астмой, экземой и остеоартритом. Предыдущие исследования указывали на то, что остеоартрит возникает из-за аллергического воспаления.Отследить людей с атопическими заболеваниями, такими как астма и экзема. Результаты показали, что люди с диагнозом астма или экзема более склонны к развитию остеоартрита в последующие годы.Результаты закладывают основу для будущих интервенционных исследований, которые могут определить первое лечение для замедления прогрессирования остеоартрита.Чтобы увидеть влияние другого заболевания легких, которое не связано с аллергенами, исследователи сравнили данные для тех, у кого была хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), с теми, у кого была астма.ХОБЛ — это когда поток воздуха в легкие сужен, что вызывает затруднение дыхания. У пациентов с астмой риск развития остеоартрита на 83% выше, чем у пациентов с ХОБЛ. Из этого исследователи сделали вывод, что активация аллергических путей может играть решающую роль в развитии остеоартрита.Одним из ограничений исследования является исключение данных об индексе массы тела (ИМТ), который является известным фактором риска развития остеоартрита.Существующие лекарства от приступов астмы могут быть кандидатами на лечение остеоартрита.Ранее МедикФорум писал о пользе авокадо для завтрака.

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