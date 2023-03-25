Профессор Кутушов назвал полезный для выведения токсинов продукт на завтрак

«Утром для детоксикации и выведения токсинов может помочь авокадо», - отметил эксперт.

«Авокадо содержит мононенасыщенные жирные кислоты и глутатион, которые помогают печени выполнять детоксикацию», - констатировал ученый.

Профессор Кутушов сообщил в своем телеграм-канале, что полезным для выведения токсинов продуктом является авокадо. Специалист посоветовал употреблять его на завтрак.Кутушов рассказал, что токсины ежедневно проникают в человеческий организм. Этому способствует вдыхание загрязненного воздуха, употребление алкоголя и лекарств, курение (как первичное, так и вторичное), использование бытовых химикатов. Многие токсичные компоненты обладают свойством накапливаться, что повышает риск серьезных нарушений в связи с их влиянием на ткани и клетки.Говоря о свойстве авокадо помогать телу освобождаться от подобных веществ, Михаил Кутушов указал на то, что этот продукт стимулирует «очистительную» деятельность печени.Он добавил, что размягченная мякоть авокадо хорошо подходит для приготовления бутербродов, ее можно использовать как заменитель сливочного масла.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему пищу опасно запивать холодной водой.

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