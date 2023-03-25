Профессор Кутушов назвал полезный для выведения токсинов продукт на завтрак
Ученый токсиколог Михаил Кутушов заявил, что съедаемый на завтрак авокадо дает эффект детоксикации организма.
Профессор Кутушов сообщил в своем телеграм-канале, что полезным для выведения токсинов продуктом является авокадо. Специалист посоветовал употреблять его на завтрак.
«Утром для детоксикации и выведения токсинов может помочь авокадо», - отметил эксперт.
Кутушов рассказал, что токсины ежедневно проникают в человеческий организм. Этому способствует вдыхание загрязненного воздуха, употребление алкоголя и лекарств, курение (как первичное, так и вторичное), использование бытовых химикатов. Многие токсичные компоненты обладают свойством накапливаться, что повышает риск серьезных нарушений в связи с их влиянием на ткани и клетки.
Говоря о свойстве авокадо помогать телу освобождаться от подобных веществ, Михаил Кутушов указал на то, что этот продукт стимулирует «очистительную» деятельность печени.
«Авокадо содержит мононенасыщенные жирные кислоты и глутатион, которые помогают печени выполнять детоксикацию», - констатировал ученый.
Он добавил, что размягченная мякоть авокадо хорошо подходит для приготовления бутербродов, ее можно использовать как заменитель сливочного масла.
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Михаил Кутушов
ЗОЖ
токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия), член-корр. РАЕН
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