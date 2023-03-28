Гепатолог Богомолов назвал 4 простых условия для сохранения здоровой печени

174 Фото: https://ru.freepik.com/premium-photo/hands-of-a-doctor-in-a-uniform-hold-a-liver_21710229.htm#page=2&query=liver&position=19&from_view=search&track=sph
здоровье печени

Гепатолог Павел Богомолов: сохранить печень здоровой помогает контроль питания и веса.

Врач Богомолов поделился профессиональными советами о том, как избежать проблем с печенью. Гепатолог отметил, что на состоянии этого органа сказываются пищевые привычки людей. По словам специалиста, оздоровлению печени способствуют не какие-то конкретные продукты, а то, как питается человек в целом.

«Не существует вредных продуктов для печени, как и продуктов, которые могут ее оздоровить», - заявил врач.

Богомолов уточнил: для сохранения здоровой печени следует питаться так, чтобы не набирать лишние килограммы. Для этого важно следить за общим количеством калорий в рационе, умеренно употреблять жиры и быстрые углеводы – их избыток в питании провоцирует быстрый набор лишнего веса. Именно с избыточным весом тесно связан риск развития метаболической жировой болезни печени – независимо от того, употребляется алкоголь или нет.

Врач назвал простые правила для сохранения здоровой печени


Павел Богомолов подчеркнул: если человек не подвержен ожирению, его печень будет значительно меньше страдать от последствий выпивки.

Врач-гепатолог назвал главное условие для сохранения здоровой печени


«Даже если он будет злоупотреблять алкоголем, но иметь нормальную массу тела и заниматься спортом, риски тяжелого алкогольного повреждения печени у него гораздо ниже», - цитирует медика «Вечерняя Москва».

Гепатолог назвал четыре простых условия для сохранения здоровья печени на долгие годы.
  • Умеренность в еде.
  • Достаточная подвижность.
  • Контроль над выпивкой.
  • Поддержание здорового индекса массы тела (21–23).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому может вредить употребление цельнозернового хлеба.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Павел Богомолов
Павел Богомолов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, гепатолог
Читать MedikForum.ru в
Россияне стали массово умирать от болезней печени
Что помогает снизить вред употребляемого алкоголя: врач Богомолов
Гепатолог Заботина дала советы для борьбы с ожирением печени
Теги : здоровье печени, советы врачей, Павел Богомолов