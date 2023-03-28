Гепатолог Богомолов назвал 4 простых условия для сохранения здоровой печени

«Не существует вредных продуктов для печени, как и продуктов, которые могут ее оздоровить», - заявил врач.

«Даже если он будет злоупотреблять алкоголем, но иметь нормальную массу тела и заниматься спортом, риски тяжелого алкогольного повреждения печени у него гораздо ниже», - цитирует медика «Вечерняя Москва».

Умеренность в еде.

Достаточная подвижность.

Контроль над выпивкой.

Поддержание здорового индекса массы тела (21–23).

Врач Богомолов поделился профессиональными советами о том, как избежать проблем с печенью. Гепатолог отметил, что на состоянии этого органа сказываются пищевые привычки людей. По словам специалиста, оздоровлению печени способствуют не какие-то конкретные продукты, а то, как питается человек в целом.Богомолов уточнил: для сохранения здоровой печени следует питаться так, чтобы не набирать лишние килограммы. Для этого важно следить за общим количеством калорий в рационе, умеренно употреблять жиры и быстрые углеводы – их избыток в питании провоцирует быстрый набор лишнего веса. Именно с избыточным весом тесно связан риск развития метаболической жировой болезни печени – независимо от того, употребляется алкоголь или нет.Павел Богомолов подчеркнул: если человек не подвержен ожирению, его печень будет значительно меньше страдать от последствий выпивки.Гепатолог назвал четыре простых условия для сохранения здоровья печени на долгие годы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому может вредить употребление цельнозернового хлеба.

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