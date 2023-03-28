Уход из жизни: четыре стадии смерти, о которых известно ученым

Смерть неизбежна для всех людей, независимо от пола, национальности и экономического положения. О том, существует ли загробная жизнь, сегодня имеется много дискуссионных мнений, – никто не может с уверенностью ответить на этот вопрос. Гораздо больше данных относится к тем процессам, которые происходят в организме человека по мере его ухода из жизни. Например, ученые свидетельствуют (об этом сообщает BBC Science Focus), что в случае смерти от естественных причин человек все меньше времени проводит в бодрствующем состоянии. По словам исследователей, в подобных обстоятельствах то, что выглядит со стороны как сон, является подготовкой организма к включению механизмов смерти, которые «встроены» во все человеческие тела.На сегодняшний день ученым известны четыре стадии смерти.Падение давления – тот симптом, который может заметить сам умирающий человек, пока он еще в сознании. На этой стадии люди бледнеют, у них мерзнут пальцы и появляются синяки, так как кровь циркулирует по телу все хуже и хуже.Процесс дыхания активируется мозгом, но по мере угасания его функций дыхание теряет свою скорость, становится все более медленным и поверхностным.На третьей стадии человек все больше и больше погружается в бессознательное. Некоторые пациенты переживают эту фазу как спутанность сознания и могут бредить, испытывать галлюцинации, тогда как другие погружаются в состояние умиротворяющей слабости.Последняя стадия смерти касается функционирования головного мозга, которое обычно не прекращается полностью до завершения процесса умирания. На данном этапе человек уже не реагирует на различные раздражители вокруг него, но его мозг может воспринимать звук на бессознательном уровне, о чем говорят имеющиеся свидетельства. В то же время неизвестно, как человек интерпретирует звуки, которые он слышит в этот момент, и имеют ли для него какой-то смысл произносимые окружающими слова.Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных признаках психических расстройств.

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