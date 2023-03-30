Врачи рассказали о причинах повышенной сонливости

«Чаще всего за зиму истощается запас магния, железа, витаминов группы B, витамина D».

«Если в организме переизбыток кофеина, мы провоцируем свои надпочечники вырабатывать больше кортизола, что увеличивает уровень стресса, вызывает усталость и гормональный дисбаланс, и если человек уже в стрессе, то от кофе он еще больше хочет спать».

«Нужно хотя бы раз в год проверять уровень гормонов щитовидной железы. Для скрининга достаточно сдать ТТГ: если окажется сниженным, обратиться к эндокринологу. Если проблемы с железой уж были, стоит также сдать Т3 и Т4».

Российские медики, кардиолог Наталья Макарочкина и нутрициолог Екатерина Багаева, рассказали в интервью о причинах повышенной сонливости, назвав одной из них нехватку витаминов и микроэлементов.Врачи отметили, что дефицит может возникать даже если человек принимает аптечные витаминные комплексы или добавки – организм может не усваивать их. Поэтому разбираться с этой проблемой нужно вместе со специалистами.Еще одна распространенная причина повышенной сонливости – несбалансированное питание, употребление слишком большого количества углеводов. Результатом их поедания становится резкое увеличение уровня сахара в крови с последующим падением. Подобное колебание лишает энергии и, соответственно, провоцирует вялое, сонливое состояние.Также страдать от сонливости могут люди, злоупотребляющие кофеином.Помимо этого, сонливость провоцируют нарушения в работе щитовидной железы. В частности, гипотиреоз, означающий недостаточную выработку ее гормонов.Другая причина, объясняющая нехватку энергии и постоянное желание спать, – это пониженное содержание в крови гемоглобина и железа, в связи с чем клеткам тела недостает кислорода. Данное нарушение распространено преимущественно среди женщин. Объяснения врачей опубликовал уральский портал Е1.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие болезни могут обостряться весной.

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