Врачом названы медицинские причины повышенной усталости и сонливости у женщин
По словам врача терапевта Лидии Голубенко, постоянная усталость и чрезмерная сонливость у представительниц женственного пола могут в то числе объясняться гормональными нарушениями.
Голубенко рассказала в интервью, что усталостью и сонливостью, которые ощущаются независимо от количества сна и отдыха, могут сигналить о себе определенные проблемы со здоровьем. Одной из медицинских причин постоянного истощения и переутомления у женщин является дефицит железа.
«Когда железа слишком мало, развивается анемия, если железа едва хватает на нужды организма, говорят о сидеропении – состоянии, при котором организм расходует ресурсы, отложенные на «черный день»», – сказала Голубенко «Доктору Питер», объясняя повышенную усталость и сонливость у женщин.
Медик добавила, что ощущения, ассоциируемые с упадком энергии и сил, могут вызываться дефицитом других микроэлементов: например, магния или витаминов группы В, либо витамина D, влияющих на мозг. Наиболее точным способом выявить проблему является анализ крови.
Еще одной медицинской причиной повышенной усталости и сонливости у женщин врач назвала воспаление. Оно может не иметь иных очевидных симптомов, а потерю тонуса вызывает и-за постоянного напряжения организма.
Также за нарушением может скрываться гормональный дисбаланс.
«Усталость и сонливость – повод проверить щитовидку, надпочечники, уровень эстрогена и тестостерона», - поделилась медик.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что после 40 лет следует сокращать потребление некоторых продуктов.
Лидия Голубенко
Здоровье
врач-терапевт, эндоскопист,
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