Врач назвала заболевания с симптомом в виде повышенной сонливости

«Постоянная усталость и желание поспать – один из типичных признаков сахарного диабета», - подчеркнула Терещенко, беседуя с «Газетой.Ru».

«При гипотиреозе (сниженной функции щитовидной железы) замедляются все процессы в организме, возникает слабость, сонливость, а также увеличивается вес», - дополнила Ирина Терещенко.

«Железо, витамин D, Е, В12, цинк, магний, калий – основные вещества, от которых зависит наша бодрость», - уточнила при этом эксперт.

Врач отметила, что разные заболевания могут проявляться внешне симптомом в виде повышенной сонливости. Один из таких недугов –. При данном заболевании возможны нарушения метаболизма, негативно влияющие на уровень энергии, тонус.Другое заболевание, симптомом которого является повышенная сонливость, –. В ее случае (как уже можно понять из названия) в организме понижено содержание железа, которое обеспечивает активность кровяных клеток и доставку ими кислорода в органы тела, включая мозг. Человек с анемией испытывает недостаток кислорода, что способствует появлению таких признаков как повышенная утомляемость, вялость, сонливость, головокружение.Кроме того, постоянное желание спать может преследовать человека сТакже врач обратила внимание на то, что повышенная сонливость может возникать из-за, витаминов, минералов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что тип фигуры человека влияет на его склонность к болезням сердца.

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