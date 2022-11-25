Врач назвала заболевания с симптомом в виде повышенной сонливости
Сонливость входит в число характерных симптомов диабета, сообщила в интервью врач Ирина Терещенко.
Врач отметила, что разные заболевания могут проявляться внешне симптомом в виде повышенной сонливости. Один из таких недугов – сахарный диабет. При данном заболевании возможны нарушения метаболизма, негативно влияющие на уровень энергии, тонус.
«Постоянная усталость и желание поспать – один из типичных признаков сахарного диабета», - подчеркнула Терещенко, беседуя с «Газетой.Ru».
Другое заболевание, симптомом которого является повышенная сонливость, – железодефицитная анемия. В ее случае (как уже можно понять из названия) в организме понижено содержание железа, которое обеспечивает активность кровяных клеток и доставку ими кислорода в органы тела, включая мозг. Человек с анемией испытывает недостаток кислорода, что способствует появлению таких признаков как повышенная утомляемость, вялость, сонливость, головокружение.
Кроме того, постоянное желание спать может преследовать человека с нездоровой щитовидной железой.
«При гипотиреозе (сниженной функции щитовидной железы) замедляются все процессы в организме, возникает слабость, сонливость, а также увеличивается вес», - дополнила Ирина Терещенко.
Также врач обратила внимание на то, что повышенная сонливость может возникать из-за дефицита питательных веществ, витаминов, минералов.
«Железо, витамин D, Е, В12, цинк, магний, калий – основные вещества, от которых зависит наша бодрость», - уточнила при этом эксперт.
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Ирина Терещенко
Здоровье
врач клинической лабораторной диагностики
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