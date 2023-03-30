Кардиолог Байдина объяснила, почему люди умирают во сне

«Переход из одной фазы в другую дает достаточно серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Если у человека есть проблемы с сердцем, такая нагрузка может оказаться фатальной и привести к инфаркту или инсульту», - рассказала Валентина Байдина изданию «Доктор Питер».

Кардиолог Байдина объяснила в интервью, почему может случиться смерть во сне. Медик констатировала, что к летальному исходу в таких обстоятельствах нередко ведут инсульты или сердечные приступы, которые развиваются под влиянием смены быстрой и медленной фаз сна.По словам кардиолога, группу риска в этом плане составляют гипертоники, а также люди, у которых имеются нарушения сердечного ритма. Помимо них – пожилые люди, необследованные мужчины возрастом старше 40 или 45 лет, женщины 60 лет и старше. Провоцируют склонность к смерти во сне и тромбы, образующиеся в варикозных венах, а также имеющийся атеросклероз – при этих патологиях у спящих могут возникать аритмии, ведущие к легочной эмболии.Врач посоветовала людям среднего возраста контролировать свои артериальное давление и пульс. Кроме того, после 40 лет нужно проходить периодические профилактические осмотры у кардиолога и терапевта.Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных признаках инфаркта.

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