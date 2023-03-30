Кардиолог Кореневич: боль в животе бывает неочевидным признаком инфаркта
Кардиолог Анна Кореневич: далеко не всегда при инфаркте человек жалуется на боли в груди.
Кардиолог Кореневич рассказала о неочевидных признаках, которыми может заявлять о себе инфаркт миокарда. По словам медика, одним из внешних проявлений опасной сердечной патологии является боль в области живота, напоминающая отравление или болезни ЖКТ.
Рассказывая об этом в своем телеграм-канале, специалист отметила, что такая необычная на первый взгляд клиническая картина сердечного приступа на самом деле отнюдь не редкость.
«Казалось бы, при чем здесь сердце? Но иногда коварное сердце имитирует картину аппендицита, гастрита, язвы желудка или отравления», - предупредила кардиолог.
Анна Кореневич уточнила: болью в животе свойственно проявляться инфаркту нижней либо задней стенки левого желудочка.
Также, добавила врач, сердечный приступ может развиваться в астматическом варианте. У человека с такой формой инфаркта внезапно возникает одышка, ему не хватает воздуха.
«Приступ одышки может длиться несколько минут или часов и пройти самостоятельно, но игнорировать такое состояние опасно для жизни. Даже если стало легче, надо обратиться к врачу», - посоветовала Анна Кореневич.
Еще одна разновидность инфаркта, когда не ощущается «классических» болей и давления в груди, часто бывает у людей с проблемой повышенного сахара в крови, диабетиков. В этом случае его можно спутать с приступом гипотонии или гипогликемии. Кардиолог назвала симптомы, свойственные такому инфаркту.
- Резко возникшая слабость.
- Потливость.
- Снижение давления (может «упасть» ниже 80/40).
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Анна Кореневич
Здоровье
врач-кардиолог, кандидат медицинских наук
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