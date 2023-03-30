Кардиолог Кореневич: боль в животе бывает неочевидным признаком инфаркта

«Казалось бы, при чем здесь сердце? Но иногда коварное сердце имитирует картину аппендицита, гастрита, язвы желудка или отравления», - предупредила кардиолог.

«Приступ одышки может длиться несколько минут или часов и пройти самостоятельно, но игнорировать такое состояние опасно для жизни. Даже если стало легче, надо обратиться к врачу», - посоветовала Анна Кореневич.

Резко возникшая слабость.

Потливость.

Снижение давления (может «упасть» ниже 80/40).

Кардиолог Кореневич рассказала о неочевидных признаках, которыми может заявлять о себе инфаркт миокарда. По словам медика, одним из внешних проявлений опасной сердечной патологии является боль в области живота, напоминающая отравление или болезни ЖКТ.Рассказывая об этом в своем телеграм-канале, специалист отметила, что такая необычная на первый взгляд клиническая картина сердечного приступа на самом деле отнюдь не редкость.Анна Кореневич уточнила: болью в животе свойственно проявляться инфаркту нижней либо задней стенки левого желудочка.Также, добавила врач, сердечный приступ может развиваться в астматическом варианте. У человека с такой формой инфаркта внезапно возникает одышка, ему не хватает воздуха.Еще одна разновидность инфаркта, когда не ощущается «классических» болей и давления в груди, часто бывает у людей с проблемой повышенного сахара в крови, диабетиков. В этом случае его можно спутать с приступом гипотонии или гипогликемии. Кардиолог назвала симптомы, свойственные такому инфаркту.Врач напомнила, что для спасения человека с инфарктом особое значение имеет то, насколько своевременно ему оказывается помощь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что после 40 лет многие люди имеют скрытый атеросклероз

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