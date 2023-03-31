Эндокринолог Юрочкин назвал заметные на лице признаки ожирения печени

«Отечность лица, век и темные круги под глазами, резко выраженные морщины вокруг глаз и рта, а также желтоватые белки – это типичный внешний облик человека с жирной печенью», - сообщил эндокринолог Юрочкин.

Ожирение печени может быть по своей природе алкогольного и неалкогольного происхождения (в последнем случае его вызывает рацион с высоким содержанием жиров и калорий вкупе с малоподвижностью). Симптомы патологии не всегда бывают очевидными, хотя некоторые люди с этой проблемой страдают от хронической усталости и хронического дискомфорта в животе.Также ожирение печени может отражаться на лице, что обычно означает продвинутую стадию патологии. На какие признаки жировой болезни печени на лице важно обращать внимание? Об этом «МедикФорум» поговорил с врачом-эндокринологом Александром Юрочкиным.По мере прогрессирования ожирение влияет на способность печени вырабатывать белки, что ухудшает кровоток и удаление жидкости. В результате лицо становится более одутловатым.Увеличение жира в печени мешает ей нормально выполнять функции главного фильтра крови. Как результат, повышается уровень потенциальных токсинов, что способствует кожным проблемам: возникают покраснения и сыпь.Наличие розацеа (покраснения лица) не обязательно означает, что у человека жирная печень. Тем не менее, данная проблема считается одним из биомаркеров дисфункции этого органа.В связи с патологией печени тело может не справляться с эффективным усвоением некоторых питательных веществ – например, цинка. Если возникает его нехватка, это может вести к дерматиту, нередко проявляющемуся в виде высыпаний вокруг рта.По словам врача, стойкий или ночной зуд, особенно на лице, является одним из наиболее распространенных признаков жировой болезни печени. Он означает повышенный уровень желчных солей, накапливающихся под кожей, или повышенное содержание гистамина. При этом антигистаминные препараты могут быть неэффективными.Она возникает при избытке билирубина, желтого пигмента, который является побочным продуктом распада эритроцитов. Это один из наиболее легко идентифицируемых симптомов ожирения печени на лице – кожа и белки глаз приобретают желтый оттенок.Ранее портал MedikForum.ru писал о нетипичных симптомах инфаркта миокарда.

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