Врач Мясников назвал участки тела с неочевидными признаками рака кожи

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Врач Мясников отметил, что свойственные раку кожи пятна могут возникать в неочевидных местах.

Известный российский медик Александр Мясников назвал участки тела, на которых могут возникать признаки меланомы в виде пятен. Он констатировал, что такие места могут быть скрытыми от взгляда, поэтому появляющиеся на них отметины становятся очевидными только при самом внимательном и тщательном осмотре тела.

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«Темные пятна, которые могут быть симптомом меланомы, способны появляться в неочевидных местах – в паховых складках, в межъягодичных складках, в полости рта, на голове», - перечислил Александр Мясников скрытые признаки рака кожи.

Также, добавил врач, характерная для меланомы пигментация способна возникать под ногтевыми пластинами в виде полосок или пятен, напоминающих синяки после травм.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что люди, которые страдают от экземы, чаще других бывают подвержены возникновению рака кожи.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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Теги : меланома, симптомы рака кожи, Александр Мясников