Ежедневный бокал вина не повышает риск преждевременной смерти - терапевт Андреева

"Это означает, что ежедневная пинта пива или стакан вина могут быть не такими вредными, как считалось ранее. Согласно исследователям, употребление этих напитков также не улучшит ваше здоровье. Результаты показали, что уровень смертности у малопьющих и умеренно пьющих людей такой же, как и у трезвенников. Но женщины, которые выпивали более стакана вина в день, были как минимум на одну пятую более склонны к ранней смерти, чем трезвенники", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Увеличивая риск развития рака и слабоумия, алкоголь не несет в себе ничего хорошего для вашего здоровья. В то время как чрезмерное употребление алкоголя сопряжено с очевидными рисками, последствия низкого и умеренного потребления давно обсуждаются.Алкоголь связан с целым рядом проблем со здоровьем. Тем не менее, новое исследование предполагает, что употребление алкоголя в умеренных количествах не убьет вас.Исследователи обнаружили, что малое и умеренное употребление алкоголя не может значительно увеличить риск ранней смерти.Если посмотреть на 107 исследований со всего мира, результаты были основаны на 4,8 миллионах человек, что делает его одним из крупнейших анализов в своем роде.В этом обновленном систематическом обзоре и метаанализе ежедневное низкое или умеренное потребление алкоголя не было значимо связано с риском смертности от всех причин, в то время как повышенный риск был очевиден в более высокие уровни потребления, начиная с более низких уровней для женщин, чем для мужчин.Ранее МедикФорум писал о пользе ферментированных продуктов.

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