Российские врачи перечислили болезни из числа «тихих убийц»

«Если не лечить гипертонию, то можно получить такие смертельно опасные осложнения, как инсульт или инфаркт. Единственный способ эффективно контролировать артериальное давление – это регулярно его измерять», - заявила терапевт Светлана Куприна, порталу Е1.

«Чтобы выявить диабет, достаточно сдать анализ крови на глюкозу натощак», - рассказали эксперты.

«Остеопороз не болит, у него самого нет никаких симптомов, Как правило, страдают женщины в постменопаузе и мужчины старше 50-60 лет», - уточнила врач-ревматолог Анастасия Сарапулова.

«Не только жировой гепатоз, но и другие болезни печени могут долгое время протекать бессимптомно. В печени просто нет нервной ткани и она не может подавать сигналы в виде боли».

Болезни из числа «тихих убийц» часто обнаруживаются на стадии, когда лечение оказывается уже не столь эффективным, каким могло быть. Врачи подчеркивают: для их своевременной диагностики необходимо проходить профилактические обследования, только это позволяет держать данные болезни под контролем. Речь, в частности, идет о следующих патологиях.Заболевание, чьим ключевым признаком является повышенное кровяное давление, часто возникает в среднем возрасте. Организм может долго адаптироваться к росту давления, и даже когда появляются первые внешние симптомы, их часто приписывают переутомлению и недосыпу.Нередко при появлении этого заболевания люди обращаются к разным специалистам с жалобами на недомогания, которые они не связывают с повышенным уровнем сахара в крови. Между тем, неконтролируемый диабет способствуют развитию опасных для жизни нарушений.В случае развития хронической обструктивной болезни легких нарушается работа бронхов, происходит формирование дыхательной недостаточности. По словам пульмонолога Алексея Кривоногова, человек с ХОБЛ рискует заполучить одышку, с которой становится практически невозможно вести нормальную жизнь. На стадии формирования этого легочного заболевания симптомы практически отсутствуют, они появляются только со временем.Чтобы не стать жертвой атеросклероза, нужно контролировать свой уровень холестерина. При его повышенном содержании в крови на стенках кровеносных артерий возникают холестериновые бляшки – данный процесс не имеет внешних признаков, и нередко о нем узнают только в критических обстоятельствах ( например, во время инфаркта или инсульта).При остеопорозе снижается минеральная плотность костной ткани, что делает организм подверженным опасным инвалидизирующим переломам даже в обстоятельствах минимальных травм.Означающий ожирение печени, он также долго не вызывает никаких болезненных или неприятных ощущений, пока состояние органа не доходит до угрожающего жизни воспаления или необратимого рубцевания.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах , указывающих на прекращение нормальной работы поджелудочной железы.

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