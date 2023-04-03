Врач Вялов рассказал о трех симптомах не работающей поджелудочной железы

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пищеварение

Кандидат медицинских наук Сергей Вялов предупредил, что поврежденная поджелудочная железа может долго не давать заметных симптомов.

Гепатолог и гастроэнтеролог Сергей Вялов отметил, что в случае возникшей проблемы с железой длительное время отсутствуют боли или дискомфорт: человек может не чувствовать недомогания даже после жирных блюд, алкоголя. Тем не менее, если поджелудочная железа подвергается патологии и не выполняет своих функций в нужной мере, и тем более если патология прорессирует, пострадавшие рискуют ощутить однажды неприятные симптомы – это может выглядеть как неожиданное резкое ухудшение самочувствия.

Врач Вялов рассказал в телеграм-канале о трех симптомах не работающей поджелудочной железы.

«Когда поджелудочная уже не может выделять количество ферментов, нужное для переваривания, начинают появляться симптомы: болит живот, он надувается, появляются проблемы со стулом».

Специалист подчеркнул: при постоянном послаблении нужно обратиться к врачу и проверить состояние органа. Такое изменение в работе пищеварения бывает свойственно обширному поражению тканей поджелудочной.

По словам медика, одной из самых распространенных причин заболевания поджелудочной железы является переедание.

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«Когда человек съедает больше, чем нужно, ферментов работающей на износ поджелудочной может не хватить. Пища не переваривается и просто вылетает», - поделился врач.

Также, добавил Вялов, люди наносят серьезный вред железе, когда начинают сочетать алкоголь и никотин.

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Сергей Вялов
Сергей Вялов
Здоровье
врач гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук
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