Врач Вялов рассказал о трех симптомах не работающей поджелудочной железы

«Когда поджелудочная уже не может выделять количество ферментов, нужное для переваривания, начинают появляться симптомы: болит живот, он надувается, появляются проблемы со стулом».

«Когда человек съедает больше, чем нужно, ферментов работающей на износ поджелудочной может не хватить. Пища не переваривается и просто вылетает», - поделился врач.

Гепатолог и гастроэнтеролог Сергей Вялов отметил, что в случае возникшей проблемы с железой длительное время отсутствуют боли или дискомфорт: человек может не чувствовать недомогания даже после жирных блюд, алкоголя. Тем не менее, если поджелудочная железа подвергается патологии и не выполняет своих функций в нужной мере, и тем более если патология прорессирует, пострадавшие рискуют ощутить однажды неприятные симптомы – это может выглядеть как неожиданное резкое ухудшение самочувствия.Врач Вялов рассказал в телеграм-канале о трех симптомах не работающей поджелудочной железы.Специалист подчеркнул: при постоянном послаблении нужно обратиться к врачу и проверить состояние органа. Такое изменение в работе пищеварения бывает свойственно обширному поражению тканей поджелудочной.По словам медика, одной из самых распространенных причин заболевания поджелудочной железы является переедание.Также, добавил Вялов, люди наносят серьезный вред железе, когда начинают сочетать алкоголь и никотин.Ранее портал MedikForum.ru писал о неожиданных признаках , которыми могут проявляться проблемы с кишечником.

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