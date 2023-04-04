Нутрициолог Строков назвал 5 лучших продуктов для завтрака, которые снижают холестерин

«Если у вас высокий уровень холестерина, важно выбирать продукты для завтрака с низким содержанием насыщенных и трансжиров, которые могут повысить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Пища, богатая растворимой клетчаткой и полиненасыщенными жирами, также может помочь снизить уровень ЛПНП», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Овсяная каша

"Попробуйте добавить немного свежих фруктов, орехов или корицы для дополнительного аромата".

Яйца

Греческий йогурт

Цельнозерновой тост

«Посыпьте тост авокадо, миндальным маслом или нежирным сливочным сыром».

Смузи





Хорошо известно, что основной причиной высокого уровня холестерина является диета. В частности, следует избегать продуктов с высоким содержанием насыщенных и трансжиров, поскольку они вызывают повышение уровня липопротеинов низкой плотности, также известных как «плохой» холестерин.Эти типы жиров можно найти во многих продуктах, которые мы регулярно потребляем, таких как масло, печенье, сыр и мясные полуфабрикаты.По этой причине также следует избегать некоторых видов продуктов для завтрака, таких какОвсянка — отличный выбор, потому что она богата растворимой клетчаткой, которая помогает снизить уровень холестерина.Яйца могут быть частью здорового завтрака для людей с высоким уровнем холестерина. Просто обязательно ограничьте потребление до одного или двух в день и рассмотрите возможность использования яичных белков вместо целых яиц.В греческом йогурте много белка и меньше жира, чем в обычном йогурте. Выбирайте простые или нежирные сорта и добавляйте свежие фрукты и мед для сладостиПредпочтите цельнозерновой хлеб белому хлебу; он содержит больше клетчатки и может помочь вам чувствовать себя сытым.Смузи — отличный способ получить множество питательных веществ за один прием пищи.Ранее МедикФорум писал о том, как очистить сосуды от бляшек.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.