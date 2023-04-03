Кардиолог Кореневич объяснила, что помогает очистить сосуды от бляшек

«Атеросклероз называют тихим убийцей, потому что он никак не беспокоит человека, но все время прогрессирует Появляющиеся в сосудах бляшки провоцируют преждевременное старение, увядание, потерю здоровья», -предупредила кардиолог Кореневич в телеграм-канале.

«Одними из самых полезных для сосудов продуктов являются конопляное и льняное масла».

Регулярная физическая активность (минимум 3-4 раз в неделю).

Отдых и сон в достаточном объеме (при нарушениях сна возрастают риски атеросклероза и тромбоза).

Врач констатировала: накопление бляшек в кровеносных сосудах отражает развитие атеросклероза, лишающего человека здоровья и шансов прожить долгую жизнь.Медик рассказала, что одним из важнейших условий для очищения сосудов от холестериновых отложений является кардиопитание. В частности, нужно употреблять достаточно омега-3 жирных кислот. Обычно их источником называют жирную морскую рыбу, оливковое масло. Анна Кореневич уточнила, что на российских торговых полках можно найти масла не менее эффективные, но более доступные по цене.Кардиолог отметила, что эти масла содержат значительно больше омега-3 жирных кислот, чем оливковое масло.Что еще важно для очищения сосудов от холестериновых бляшек?Анна Кореневич подчеркнула: в случае атеросклероза важно выявлять причины патологии и устранять их. В противном случае попытки очищать артерии и сосуды будут малоэффективнымиРанее портал MedikForum.ru писал о том, какие болезни относятся к категории «тихих убийц».

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