Врач предупреждает: популярные лекарства вызывают повреждение почек
Лекарства от высокого давления или головной боли негативно влияют на почки.
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Эти лекарства обладают противовоспалительным, жаропонижающим и болеутоляющим действием – среди препаратов, продающихся в аптеках без рецепта, они являются наиболее востребованными. Немецкий врач, доктор Матиас Ридл, рассказал в интервью изданию Focus, что в состав некоторых популярных лекарств этой группы входит ацетилсалициловая кислота: в частности, ее содержат аспирин, ибупрофен, диклофенак.
«Исследования показали, что препараты с ацетилсалициловой кислотой этими могут вызывать повреждение почек, особенно при наличии дополнительных факторов риска», - сообщил доктор Ридл.
Врач также добавил, что состоянию почек может серьезно вредить сочетание ибупрофена с другими лекарствами.
Антибиотики. Апеллируя к исследованиям, доктор Ридл констатировал: антибиотики несут ответственность за многие случаи лекарственного поражения почек.
Желудочно-кишечные препараты. По словам эксперта, ингибиторы протонной помпы, в состав которых входят активные ингредиенты омепразол и лансопразол, тесно связаны с подверженностью пациентов почечным патологиям.
Лекарства от гипертонии. Препараты от высокого кровяного давления, в том числе ингибиторы АПФ, которые используются в лечении не только гипертонии, но и сердечной недостаточности, тоже могут повреждать почки. Одним из последствий их приема является неконтролируемый рост сосудов в почках.
Кто рискует почками при приеме лекарств? Доктор Матиас Ридл предупреждает:
«Люди старше 60 лет и люди с хроническими проблемами (такими как почечная недостаточность, дефицит массы тела, диабет, сердечная недостаточность) особенно серьезно подвергаются риску повреждения почек в связи с употребление лекарств».
Люди, не принадлежащие к этим группам риска, также подвергаются риску, если принимают лекарства слишком долго или в высоких дозах.
Тревожные симптомы. Врач назвал следующие признаки того, что лекарство повредило почки.
- Усталость, истощение, общее недомогание.
- Задержка воды, отеки.
- Одышка
- Уменьшение мочеиспускания.
- Состояние лихорадки.
- Падение артериального давления..
- Тахикардия
- Сердечная аритмия.
- Бледный, болезненный вид.
- Выпадение волос
- Спазмы, судороги.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Матиас Ридл
Здоровье
терапевт, диетолог, медицинский директор Medicum Hamburg
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