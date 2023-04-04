Врач предупреждает: популярные лекарства вызывают повреждение почек

791 Фото: https://unsplash.com/photos/uM5mnbNm8eA
таблетка в руке

Лекарства от высокого давления или головной боли негативно влияют на почки.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Эти лекарства обладают противовоспалительным, жаропонижающим и болеутоляющим действием – среди препаратов, продающихся в аптеках без рецепта, они являются наиболее востребованными. Немецкий врач, доктор Матиас Ридл, рассказал в интервью изданию Focus, что в состав некоторых популярных лекарств этой группы входит ацетилсалициловая кислота: в частности, ее содержат аспирин, ибупрофен, диклофенак.

«Исследования показали, что препараты с ацетилсалициловой кислотой этими могут вызывать повреждение почек, особенно при наличии дополнительных факторов риска», - сообщил доктор Ридл.

Врач также добавил, что состоянию почек может серьезно вредить сочетание ибупрофена с другими лекарствами.

Антибиотики. Апеллируя к исследованиям, доктор Ридл констатировал: антибиотики несут ответственность за многие случаи лекарственного поражения почек.

Желудочно-кишечные препараты. По словам эксперта, ингибиторы протонной помпы, в состав которых входят активные ингредиенты омепразол и лансопразол,  тесно связаны с подверженностью пациентов почечным патологиям.

Лекарства от гипертонии. Препараты от высокого кровяного давления, в том числе ингибиторы АПФ, которые используются в лечении не только гипертонии, но  и сердечной недостаточности, тоже могут повреждать почки. Одним из последствий их приема является неконтролируемый рост сосудов в почках.

Кто рискует почками при приеме лекарств? Доктор Матиас Ридл предупреждает:

Обезболивающие лекарства вызывают хроническую головную боль


«Люди старше 60 лет и люди с хроническими проблемами (такими как почечная недостаточность, дефицит массы тела, диабет, сердечная недостаточность) особенно серьезно подвергаются риску повреждения почек в связи с употребление лекарств».

Люди, не принадлежащие к этим группам риска, также подвергаются риску, если принимают лекарства слишком долго или в высоких дозах.

Острое повреждение почек серьезно повышает риск смерти


Тревожные симптомы. Врач назвал следующие признаки того, что лекарство повредило почки.
  • Усталость, истощение, общее недомогание.
  • Задержка воды, отеки.
  • Одышка
  • Уменьшение мочеиспускания.
  • Состояние лихорадки.
  • Падение артериального давления..
  • Тахикардия
  • Сердечная аритмия.
  • Бледный, болезненный вид.
  • Выпадение волос
  • Спазмы, судороги.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что российскими врачами были перечислены болезни из числа «тихих убийц».

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Матиас Ридл
Матиас Ридл
Здоровье
терапевт, диетолог, медицинский директор Medicum Hamburg
Читать MedikForum.ru в
Немецкие врачи назвали популярные лекарства, из-за которых может развиться гастрит
4 типа лекарств, которые могут навредить вашему сердцу
Аспирин, антибиотики, от изжоги и снотворные: врач назвал 4 типа популярных и опасных лекарств
Теги : прием лекарств, почки, Матиас Ридл