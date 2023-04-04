Врач предупреждает: популярные лекарства вызывают повреждение почек

«Исследования показали, что препараты с ацетилсалициловой кислотой этими могут вызывать повреждение почек, особенно при наличии дополнительных факторов риска», - сообщил доктор Ридл.

«Люди старше 60 лет и люди с хроническими проблемами (такими как почечная недостаточность, дефицит массы тела, диабет, сердечная недостаточность) особенно серьезно подвергаются риску повреждения почек в связи с употребление лекарств».

Усталость, истощение, общее недомогание.

Задержка воды, отеки.

Одышка

Уменьшение мочеиспускания.

Состояние лихорадки.

Падение артериального давления..

Тахикардия

Сердечная аритмия.

Бледный, болезненный вид.

Выпадение волос

Спазмы, судороги.

Эти лекарства обладают противовоспалительным, жаропонижающим и болеутоляющим действием – среди препаратов, продающихся в аптеках без рецепта, они являются наиболее востребованными. Немецкий врач, доктор Матиас Ридл, рассказал в интервью изданию Focus, что в состав некоторых популярных лекарств этой группы входит ацетилсалициловая кислота: в частности, ее содержат аспирин, ибупрофен, диклофенак.Врач также добавил, что состоянию почек может серьезно вредить сочетание ибупрофена с другими лекарствами.Апеллируя к исследованиям, доктор Ридл констатировал: антибиотики несут ответственность за многие случаи лекарственного поражения почек.По словам эксперта, ингибиторы протонной помпы, в состав которых входят активные ингредиенты омепразол и лансопразол, тесно связаны с подверженностью пациентов почечным патологиям.Препараты от высокого кровяного давления, в том числе ингибиторы АПФ, которые используются в лечении не только гипертонии, но и сердечной недостаточности, тоже могут повреждать почки. Одним из последствий их приема является неконтролируемый рост сосудов в почках.Доктор Матиас Ридл предупреждает:Люди, не принадлежащие к этим группам риска, также подвергаются риску, если принимают лекарства слишком долго или в высоких дозах.Врач назвал следующие признаки того, что лекарство повредило почки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что российскими врачами были перечислены болезни из числа «тихих убийц».

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.