Уролог Смерницкий: ночные позывы к мочеиспусканию свойственны разным болезням
По словам уролога Андрея Смерницкого, потребность в ночных мочеиспусканиях свойственна сахарному диабету, патологиям мочевого пузыря.
Врач констатировал в интервью, что здоровый организм в норме не должен испытывать позывов к мочеиспусканию по ночам. Если вечером выпивается много жидкости, то ночное желание посетить туалет для опорожнения мочевого пузыря – это тоже нормально. Но не более одного раза.
«Если ночные мочеиспускания (ноктурия) происходят на регулярной основе, пусть даже один раз за ночь, то это либо следствие неправильного питьевого режима, либо признак заболевания», - рассказал врач «Газете.Ru».
Андрей Смерницкий уточнил, какие болезни проявляются ночными позывами к мочеиспусканию.
- Патология предстательной железы.
- Гиперактивность мочевого пузыря.
- Инфекция мочевых путей.
- Камни в почках (мочекаменная болезнь).
- Опухоли мочевого пузыря.
- Диабет.
Также важно следить за своим употреблением жидкости. По словам уролога, перед сном (в течение двух часов) нужно воздерживаться от любого питья – в особенности зрелым мужчинам.
«Если человек ночью ходит в туалет, то увеличивается нагрузка на почки и сердце, которое в ночное время должно прокачать кровь в горизонтальном положении», - предупредил эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки рака поджелудочной железы можно заметить при посещении туалета.
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Андрей Смерницкий
Здоровье
врач-уролог высшей квалификационной категории
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