Уролог Смерницкий: ночные позывы к мочеиспусканию свойственны разным болезням

«Если ночные мочеиспускания (ноктурия) происходят на регулярной основе, пусть даже один раз за ночь, то это либо следствие неправильного питьевого режима, либо признак заболевания», - рассказал врач «Газете.Ru».

Патология предстательной железы.

Гиперактивность мочевого пузыря.

Инфекция мочевых путей.

Камни в почках (мочекаменная болезнь).

Опухоли мочевого пузыря.

Диабет.

«Если человек ночью ходит в туалет, то увеличивается нагрузка на почки и сердце, которое в ночное время должно прокачать кровь в горизонтальном положении», - предупредил эксперт.

Врач констатировал в интервью, что здоровый организм в норме не должен испытывать позывов к мочеиспусканию по ночам. Если вечером выпивается много жидкости, то ночное желание посетить туалет для опорожнения мочевого пузыря – это тоже нормально. Но не более одного раза.Андрей Смерницкий уточнил, какие болезни проявляются ночными позывами к мочеиспусканию.Специалист подчеркнул, что в тех случаях, когда люди начинают просыпаться ночью для посещения туалета, игнорировать такое изменение нельзя, необходимо обращаться к врачу и выяснять причину.Также важно следить за своим употреблением жидкости. По словам уролога, перед сном (в течение двух часов) нужно воздерживаться от любого питья – в особенности зрелым мужчинам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки рака поджелудочной железы можно заметить при посещении туалета.

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