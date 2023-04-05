Шесть признаков рака поджелудочной железы, которые можно заметить в туалете

«Почти каждый третий случай рака поджелудочной железы (около 30 процентов) может быть связан с курением», - заявили специалисты организации.

«Плавающий на поверхности воды стул также может быть признаком желудочно-кишечных расстройств, желудочных инфекций или непереносимости лактозы. В любом случае этот туалетный признак требует обращения к врачу».

«Водянистый стул, исторгаемый более трех раз в день, – это очень серьезный повод обратиться к врачу».

Рак поджелудочной железы считается одним из самых трудных для диагностики. Выявить его на ранней стадии крайне сложно, даже если человек проходит обследования. По данным организации Cancer Research UK, в большой степени на появление этого онкологического заболевания влияет курение.Также, по их словам, склонность к этому виду рака увеличивают избыточный вес, диабет, злоупотребление алкоголем, наследственность.В интервью изданию The Sun онкологи рассказали о признаках рака поджелудочной железы, которые можно заметить в туалете.Возникшая в поджелудочной железе опухоль может влиять на процесс пищеварения – в частности, ухудшая усвоение жиров из пищи. Как следствие, стул становится значительно бледнее и маслянистее.Поскольку жир толком не усваивается и большей частью попадает в кал, последний становится плавучим и не смывается как раньше.Сильный неприятный запах кала может объясняться какими-то ингредиентами пищи или гормональными изменениями – это не обязательно онкология. При злокачественном заболевании поджелудочной его запах становится особенно отвратительным, но также при этом стул выглядит более объемным.Возникающий рак мешает поджелудочной железе вырабатывать достаточное количество ферментов для переваривания пищи. В результате все съеденное быстрее проходит через пищеварительный тракт и выходит полужидкой массой.Многие больные раком поджелудочной железы страдают запорами, так как пищеварение перестает работать нормально. Нередко период диареи у них сменяется периодом запора.Необходимость срочно освободить кишечник, особенно вскоре после еды, – еще один возможный признак рака, заметный в туалете.Онкологи уточнили, что названные признаки могут с большей вероятностью указывать на рак, если наблюдаются в течение продолжительного времени – свыше недели.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки рака (меланомы) бывают заметными на ногтях.

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