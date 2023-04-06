ЛОР-врач Маневич рассказал, чем грозит человеку постоянный ринит

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насморк

Оториноларинголог Игорь Маневич: последствием постоянного ринита может стать разрастание носовых полипов.

Врач-оториноларинголог Игорь Маневич предупредил в интервью об опасности стойкого ринита, который никак не лечится.

«Хронический ринит сопровождается выделениями – слизью или гноем, заложенностью носа, ощущением сухости и чиханием. Эти симптомы говорят о том, что стоит обратиться к врачу», – рассказал ЛОР-врач «Газете.Ru».

Маневич подчеркнул, что если человек с этой проблемой избегает обследования и лечения, это грозит ему развитием крайне неприятных осложнений.

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«Одно из них – носовые полипы, которые иногда достигают таких размеров, что могут затруднять дыхание».

Другие возможные последствия:
  • развитие инфекций среднего уха, ухудшение слуха
  • ухудшение обоняния
  • повышенная усталость
  • плохая концентрация, снижение работоспособности
  • головные боли.
Говоря о том, что может провоцировать постоянный ринит, ЛОР-врач Маневич назвал причины в виде частых инфекционных болезней, аллергии, аденоидита, синусита и воздействия внешних раздражителей – курения, пыли и грязного воздуха, длительного применения сосудосуживающих назальных препаратов, курения.

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Игорь Маневич
Игорь Маневич
Здоровье
врач высшей квалификационной категории, оториноларинголог
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Теги : насморк, опасность для человека, Игорь Маневич