ЛОР-врач Маневич рассказал, чем грозит человеку постоянный ринит

«Хронический ринит сопровождается выделениями – слизью или гноем, заложенностью носа, ощущением сухости и чиханием. Эти симптомы говорят о том, что стоит обратиться к врачу», – рассказал ЛОР-врач «Газете.Ru».

«Одно из них – носовые полипы, которые иногда достигают таких размеров, что могут затруднять дыхание».

развитие инфекций среднего уха, ухудшение слуха

ухудшение обоняния

повышенная усталость

плохая концентрация, снижение работоспособности

головные боли.

Врач-оториноларинголог Игорь Маневич предупредил в интервью об опасности стойкого ринита, который никак не лечится.Маневич подчеркнул, что если человек с этой проблемой избегает обследования и лечения, это грозит ему развитием крайне неприятных осложнений.Другие возможные последствия:Говоря о том, что может провоцировать постоянный ринит, ЛОР-врач Маневич назвал причины в виде частых инфекционных болезней, аллергии, аденоидита, синусита и воздействия внешних раздражителей – курения, пыли и грязного воздуха, длительного применения сосудосуживающих назальных препаратов, курения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям с варикозным расширением вен вредно загорать

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