ЛОР-врач Маневич рассказал, чем грозит человеку постоянный ринит
Оториноларинголог Игорь Маневич: последствием постоянного ринита может стать разрастание носовых полипов.
Врач-оториноларинголог Игорь Маневич предупредил в интервью об опасности стойкого ринита, который никак не лечится.
«Хронический ринит сопровождается выделениями – слизью или гноем, заложенностью носа, ощущением сухости и чиханием. Эти симптомы говорят о том, что стоит обратиться к врачу», – рассказал ЛОР-врач «Газете.Ru».
Маневич подчеркнул, что если человек с этой проблемой избегает обследования и лечения, это грозит ему развитием крайне неприятных осложнений.
«Одно из них – носовые полипы, которые иногда достигают таких размеров, что могут затруднять дыхание».
Другие возможные последствия:
- развитие инфекций среднего уха, ухудшение слуха
- ухудшение обоняния
- повышенная усталость
- плохая концентрация, снижение работоспособности
- головные боли.
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Игорь Маневич
Здоровье
врач высшей квалификационной категории, оториноларинголог
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