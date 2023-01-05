ЛОР-врач Жиляева поделилась простым методом лечения насморка

4 468 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/sick-woman-sitting-in-bed-blowing-nose-with-napkin_4167100.htm#query=runny%20nose&position=4&from_view=search&track=sph
насморк

При лечении насморка полезно орошать полость носа морской водой, заявила оториноларинголог Рая Жиляева.

ЛОР-врач Жиляева рассказала в интервью, что насморк может стать серьезной проблемой при рините – воспалительном заболевании слизистой оболочки носа. Характерными симптомами ринита являются затрудненное носовое дыхание и заложенность, чихание, а также выделения из носа. Возникающий при этом насморк может быть очень обильным и неприятным, но на начальной стадии и в отсутствие осложнений его можно лечить самостоятельно.

ЛОР-врач поделилась простым методом лечения насморка.

Мясников предупреждает об опасности лекарств от насморка


«Основным в лечении тяжелого ринита является облегчение носового дыхания применением сосудосуживающих препаратов, а также элиминационная терапия возбудителей заболевания применением растворов морской воды, которые очищают полость носа», - рассказала медик «Мосленте».

В то же время Жиляева отметила, что в некоторых случаях насморк переходит в тяжелую форму, и человеку с ним нужно обращаться к специалисту. ЛОР-врач назвала признаки, которые говорят о подобном осложнении: слишком долгий насморк, высокая температура, гнойные выделения из носа, головная боль. Их возникновение указывает на бактериальную инфекцию и высокий риск опасных осложнений, в том числе таких как менингит или абсцесс мозга.

Самый безопасный способ лечения насморка дома


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что избавляет от сухости и поддерживает кожу зимой.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Рая Жиляева
Рая Жиляева
Здоровье
врач-оториноларинголог
Читать MedikForum.ru в
Врач Владимир Зайцев: что ведет к постоянной заложенности носа?
Насморк
Врачи перечислили ошибки в лечении насморка
Теги : лечение насморка, советы врачей, Рая Жиляева