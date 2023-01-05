ЛОР-врач Жиляева поделилась простым методом лечения насморка

«Основным в лечении тяжелого ринита является облегчение носового дыхания применением сосудосуживающих препаратов, а также элиминационная терапия возбудителей заболевания применением растворов морской воды, которые очищают полость носа», - рассказала медик «Мосленте».

ЛОР-врач Жиляева рассказала в интервью, что насморк может стать серьезной проблемой при рините – воспалительном заболевании слизистой оболочки носа. Характерными симптомами ринита являются затрудненное носовое дыхание и заложенность, чихание, а также выделения из носа. Возникающий при этом насморк может быть очень обильным и неприятным, но на начальной стадии и в отсутствие осложнений его можно лечить самостоятельно.ЛОР-врач поделилась простым методом лечения насморка.В то же время Жиляева отметила, что в некоторых случаях насморк переходит в тяжелую форму, и человеку с ним нужно обращаться к специалисту. ЛОР-врач назвала признаки, которые говорят о подобном осложнении: слишком долгий насморк, высокая температура, гнойные выделения из носа, головная боль. Их возникновение указывает на бактериальную инфекцию и высокий риск опасных осложнений, в том числе таких как менингит или абсцесс мозга.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что избавляет от сухости и поддерживает кожу зимой.

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