Флеболог Никитина: людям с варикозом не следует загорать

«Под влиянием ультрафиолета и тепла повышается свертываемость крови, ускоряется образование тромбов, обостряются воспалительные процессы. Все это в итоге может привести к осложнению варикозной болезни», - рассказала Анна Никитина «Москве 24».

«При болезни вен на время физических нагрузок и перелетов на самолете необходимо надевать компрессионный трикотаж», - добавила эксперт.

Врач Никитина сообщила в интервью, что людям с варикозом не следует загорать, поскольку действие ультрафиолетовых лучей на организм при варикозном расширении вен усугубляет их нездоровое состояние. Медик объяснила, что развитие варикоза тесно связано с плохой эластичностью сосудистых стенок. Нахождение под солнцем делает сосудистую ткань еще более хрупкой и склонной к воспалению.Кроме того, для людей с варикозом в условиях интенсивного тепла и солнца возрастает риск тромбоза.Флеболог констатировала, что с наступлением солнечного и жаркого времени года пациентам с варикозной болезнью рекомендуются подвижные занятия – прогулки, плавание, езда на велосипеде. Кроме того, важно пить достаточно воды, носить комфортную обувь без высоких каблуков. Также при варикозе полезен контрастный душ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как правильно пить кофе при повышенном давлении.

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