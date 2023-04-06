Флеболог Никитина: людям с варикозом не следует загорать

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отдых у воды

Флеболог Анна Никитина: при имеющемся варикозе нужно избегать нахождения под солнцем из-за риска осложнений.

Врач Никитина сообщила в интервью, что людям с варикозом не следует загорать, поскольку действие ультрафиолетовых лучей на организм при варикозном расширении вен усугубляет их нездоровое состояние. Медик объяснила, что развитие варикоза тесно связано с плохой эластичностью сосудистых стенок. Нахождение под солнцем делает сосудистую ткань еще более хрупкой и склонной к воспалению.

Кроме того, для людей с варикозом в условиях интенсивного тепла и солнца возрастает риск тромбоза.

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«Под влиянием ультрафиолета и тепла повышается свертываемость крови, ускоряется образование тромбов, обостряются воспалительные процессы. Все это в итоге может привести к осложнению варикозной болезни», - рассказала Анна Никитина «Москве 24».

Флеболог констатировала, что с наступлением солнечного и жаркого времени года пациентам с варикозной болезнью рекомендуются подвижные занятия – прогулки, плавание, езда на велосипеде. Кроме того, важно пить достаточно воды, носить комфортную обувь без высоких каблуков. Также при варикозе полезен контрастный душ.

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«При болезни вен на время физических нагрузок и перелетов на самолете необходимо надевать компрессионный трикотаж», - добавила эксперт.

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Анна Никитина
Анна Никитина
Здоровье
врач-флеболог, сосудистый хирург, кандидат медицинских наук
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Теги : варикоз, вред загара, Анна Никитина