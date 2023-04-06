Невролог Алехина назвала ранние признаки деменции, которые нельзя игнорировать

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Невролог Алехина назвала ранние признаки деменции, которые нельзя игнорировать


Все больше и больше людей страдают от болезни Альцгеймера. Многочисленные факторы риска для этого связаны с нашим образом жизни. Но помимо ожирения и высокого кровяного давления исследователи постоянно находят новые опасности, способствующие слабоумию. 


Как только деменция разразилась, особенно при наиболее распространенной форме болезни Альцгеймера, ее можно в лучшем случае отсрочить, но уже нельзя остановить или даже вылечить. Тем важнее знать факторы риска снижения когнитивных способностей — и по возможности устранять их.


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Три фактора риска деменции, на которые нельзя повлиять

  • Возраст: с 60 лет заболеваемость деменцией удваивается каждые пять лет.
  • Пол: женщины больше подвержены риску деменции, чем мужчины.
  • Генетические факторы. Определенный вариант гена АроЕ (важный для транспорта холестерина в крови) влияет на вероятность развития деменции при болезни Альцгеймера. Симптомы заболевания особенно рано проявляются у носителей ApoE4.

Семь важных факторов риска деменции, которые можно изменить


«Около 30 процентов риска болезни Альцгеймера можно объяснить семью факторами риска, на которые мы можем влиять в большей или меньшей степени», — говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Это:
  • Диабет
  • Повышенное артериальное давление
  • Ожирение
  • Недостаток упражнений
  • Курение
  • Низкое образование
  • Депрессия

Невролог Алехина перечислила ранние признаки


  • Вы постоянно забываете о встречах.  
  • Если в беседе участвуют несколько человек, вам будет трудно уследить.  
  • Вы уже не можете вспомнить содержание разговоров через короткое время. С другой стороны, события, которые произошли давным-давно, все еще присутствуют в вашем уме.  
  • Вам трудно ориентироваться в собственной квартире или в известном супермаркете.  
  • Вы оказываетесь в каком-то месте или комнате и забыли, что вы там должны были делать.  
  • Вам трудно приготовить еду, которая требует нескольких отдельных шагов.  
  • При чтении вам приходится несколько раз повторять отрывки, чтобы понять их, и вы уже не можете концентрироваться.  
  • Вы стали более неряшливыми и небрежными.  
  • Вам часто не хватает правильных слов.


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