Невролог Алехина назвала ранние признаки деменции, которые нельзя игнорировать

Три фактора риска деменции, на которые нельзя повлиять

Возраст : с 60 лет заболеваемость деменцией удваивается каждые пять лет.

: с 60 лет заболеваемость деменцией удваивается каждые пять лет. Пол: женщины больше подвержены риску деменции, чем мужчины.

женщины больше подвержены риску деменции, чем мужчины. Генетические факторы. Определенный вариант гена АроЕ (важный для транспорта холестерина в крови) влияет на вероятность развития деменции при болезни Альцгеймера. Симптомы заболевания особенно рано проявляются у носителей ApoE4.

Семь важных факторов риска деменции, которые можно изменить

«Около 30 процентов риска болезни Альцгеймера можно объяснить семью факторами риска, на которые мы можем влиять в большей или меньшей степени», — говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Диабет

Повышенное артериальное давление

Ожирение

Недостаток упражнений

Курение

Низкое образование

Депрессия

Невролог Алехина перечислила ранние признаки

Вы постоянно забываете о встречах.

Если в беседе участвуют несколько человек, вам будет трудно уследить.

Вы уже не можете вспомнить содержание разговоров через короткое время. С другой стороны, события, которые произошли давным-давно, все еще присутствуют в вашем уме.

Вам трудно ориентироваться в собственной квартире или в известном супермаркете.

Вы оказываетесь в каком-то месте или комнате и забыли, что вы там должны были делать.

Вам трудно приготовить еду, которая требует нескольких отдельных шагов.

При чтении вам приходится несколько раз повторять отрывки, чтобы понять их, и вы уже не можете концентрироваться.

Вы стали более неряшливыми и небрежными.

Вам часто не хватает правильных слов.

Как только деменция разразилась, особенно при наиболее распространенной форме болезни Альцгеймера, ее можно в лучшем случае отсрочить, но уже нельзя остановить или даже вылечить. Тем важнее знать факторы риска снижения когнитивных способностей — и по возможности устранять их.Ранее МедикФорум писал о пользе киви для сна.

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