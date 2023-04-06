Невролог Алехина назвала ранние признаки деменции, которые нельзя игнорировать
Все больше и больше людей страдают от болезни Альцгеймера. Многочисленные факторы риска для этого связаны с нашим образом жизни. Но помимо ожирения и высокого кровяного давления исследователи постоянно находят новые опасности, способствующие слабоумию.
Как только деменция разразилась, особенно при наиболее распространенной форме болезни Альцгеймера, ее можно в лучшем случае отсрочить, но уже нельзя остановить или даже вылечить. Тем важнее знать факторы риска снижения когнитивных способностей — и по возможности устранять их.
Три фактора риска деменции, на которые нельзя повлиять
- Возраст: с 60 лет заболеваемость деменцией удваивается каждые пять лет.
- Пол: женщины больше подвержены риску деменции, чем мужчины.
- Генетические факторы. Определенный вариант гена АроЕ (важный для транспорта холестерина в крови) влияет на вероятность развития деменции при болезни Альцгеймера. Симптомы заболевания особенно рано проявляются у носителей ApoE4.
Семь важных факторов риска деменции, которые можно изменить
«Около 30 процентов риска болезни Альцгеймера можно объяснить семью факторами риска, на которые мы можем влиять в большей или меньшей степени», — говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Это:
- Диабет
- Повышенное артериальное давление
- Ожирение
- Недостаток упражнений
- Курение
- Низкое образование
- Депрессия
Невролог Алехина перечислила ранние признаки
- Вы постоянно забываете о встречах.
- Если в беседе участвуют несколько человек, вам будет трудно уследить.
- Вы уже не можете вспомнить содержание разговоров через короткое время. С другой стороны, события, которые произошли давным-давно, все еще присутствуют в вашем уме.
- Вам трудно ориентироваться в собственной квартире или в известном супермаркете.
- Вы оказываетесь в каком-то месте или комнате и забыли, что вы там должны были делать.
- Вам трудно приготовить еду, которая требует нескольких отдельных шагов.
- При чтении вам приходится несколько раз повторять отрывки, чтобы понять их, и вы уже не можете концентрироваться.
- Вы стали более неряшливыми и небрежными.
- Вам часто не хватает правильных слов.
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