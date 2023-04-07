Терапевт Чернышова: иногда зевота предвещает наступление инсульта
Терапевт Надежда Чернышова: иногда позывы к зевоте возникают из-за нарушения мозгового кровообращения.
Врач-терапевт Чернышова рассказала в интервью, что внезапно возникающая зевота может возникать при разных состояниях и патологиях. В первую очередь, заметила медик, этот компенсаторный механизм активизируется, когда головной мозг испытывает нехватку кислорода.
«Зевота – это не что иное, как очень глубокий вдох. Когда мы вдыхаем как можно больше воздуха», – рассказала Надежда Чернышова «Москве 24».
Говоря о разнообразных причинах, вызывающих желание зевать, медик назвала относительно безопасные.
- Длительное нахождение в душном помещении.
- Переутомление из-за интенсивных умственных нагрузок.
- Недосып.
«Иногда зевота случается при нарушении мозгового кровообращения, как предвестник инсульта».
В то же время терапевт уточнила: при развитии инсульта не возникает только зевота, а проявляется и ряд других признаков в виде резкой и сильной слабости в конечностях, лицевой асимметрии, нарушении речи, сильной головной боли и головокружения, дезориентации.
Медик подчеркнула, что в обстоятельствах инсульта важно как можно быстрее оказать пострадавшему человеку помощь. Учитывая это, лучше не игнорировать появление каких-то симптомов, даже если они кажутся такими безобидными как зевота. Правильнее следить за тем, не появляются ли и другие признаки. Умение чувствовать изменения в своем теле может спасти человеку жизнь.
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Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
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