5 признаков инсульта, которых нет в списке официальных симптомов

Лицо. Лицо может опуститься на одну сторону, человек не может улыбаться, или его рот или глаз могут опуститься.

Руки. Человек с подозрением на инсульт может быть не в состоянии поднять обе руки и удерживать их в таком положении из-за слабости или онемения одной руки.

Речь. Речь может быть невнятной или искаженной, или человек может вообще не говорить, несмотря на то, что выглядит бодрствующим; у них также могут быть проблемы с пониманием того, что вы им говорите.

Внезапное онемение на одной стороне тела

"Это часто происходит из-за компрессии нервов, особенно если это происходит в положении сидя или лежа, так как это может оказывать давление на нервы", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Внезапная потеря памяти

«Люди, у которых развивается афазия или дисфазия (трудности с пониманием языка), будут путать слова и, возможно, не смогут ничего сказать или что-либо понять. Это может повлиять на их чтение и письмо. Неспециалисты могут описать их как сбитых с толку или потерявших память, потому что они не могут отвечать на вопросы».

Потеря зрения на один или оба глаза

Внезапное головокружение

Внезапная сильная головная боль

Однако есть менее известные симптомы, которые могут вызывать беспокойство. Важно, чтобы люди, перенесшие инсульт, получали быстрое лечение, чтобы избежать дальнейших проблем со здоровьем, инвалидности или даже смерти.Часто встречается онемение кисти, руки, ноги или части лица.Спутанность сознания и трудности с пониманием речи являются признаками инсульта, при котором может показаться, что кто-то потерял память. Таким образом, внезапная потеря памяти может оказаться «редким» признаком инсульта.Инсульт может вызвать помутнение зрения, а также потерю зрения на один или оба глаза, однако этот симптом может быть не так хорошо распознан, как лицевая слабость.Инсульты могут нарушить кровообращение в глазу, что приведет к потере зрения.Хотя это чаще всего безвредно и является признаком ушной инфекции или головной боли, оно также может сигнализировать о чем-то более опасном.Внезапная сильная головная боль чаще всего связана с мигренью. Но иногда, она может быть признаком надвигающегося инсульта.Ранее МедикФорум писал о пользе яиц.

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