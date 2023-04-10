5 признаков инсульта, которых нет в списке официальных симптомов
Инсульт является серьезным и опасным для жизни неотложным состоянием. Это вызвано временным прекращением кровоснабжения мозга, обычно из-за тромба или разрыва сосуда. Какой бы ни была причина, любые предупреждающие знаки должны быть обнаружены как можно скорее.
Многим из нас известны наиболее распространенные признаки инсульта:
- Лицо. Лицо может опуститься на одну сторону, человек не может улыбаться, или его рот или глаз могут опуститься.
- Руки. Человек с подозрением на инсульт может быть не в состоянии поднять обе руки и удерживать их в таком положении из-за слабости или онемения одной руки.
- Речь. Речь может быть невнятной или искаженной, или человек может вообще не говорить, несмотря на то, что выглядит бодрствующим; у них также могут быть проблемы с пониманием того, что вы им говорите.
Внезапное онемение на одной стороне тела
Часто встречается онемение кисти, руки, ноги или части лица.
"Это часто происходит из-за компрессии нервов, особенно если это происходит в положении сидя или лежа, так как это может оказывать давление на нервы", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Внезапная потеря памяти
Спутанность сознания и трудности с пониманием речи являются признаками инсульта, при котором может показаться, что кто-то потерял память. Таким образом, внезапная потеря памяти может оказаться «редким» признаком инсульта.
«Люди, у которых развивается афазия или дисфазия (трудности с пониманием языка), будут путать слова и, возможно, не смогут ничего сказать или что-либо понять. Это может повлиять на их чтение и письмо. Неспециалисты могут описать их как сбитых с толку или потерявших память, потому что они не могут отвечать на вопросы».
Потеря зрения на один или оба глаза
Инсульт может вызвать помутнение зрения, а также потерю зрения на один или оба глаза, однако этот симптом может быть не так хорошо распознан, как лицевая слабость.
Инсульты могут нарушить кровообращение в глазу, что приведет к потере зрения.
Внезапное головокружение
Хотя это чаще всего безвредно и является признаком ушной инфекции или головной боли, оно также может сигнализировать о чем-то более опасном.
Внезапная сильная головная боль
Внезапная сильная головная боль чаще всего связана с мигренью. Но иногда, она может быть признаком надвигающегося инсульта.
Ранее МедикФорум писал о пользе яиц.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий