Узнайте насколько вы в хорошей форме с помощью простого теста – всего за 5 секунд

Так работает тест

"Это тест стой-сиди-стой. По сути, вы начинаете тест стоя, садитесь на пол со скрещенными ногами, а затем снова встаете. Вы должны встать, сесть и снова встать, не используя руки или любую другую часть тела, чтобы вставать и опускаться. Разрешается использовать только ноги и середину тела", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Насколько я здоров? Вот так начисляются баллы

Вот что говорит тест о вашем здоровье

Не только кровяное давление и состояние сердечно-сосудистой системы предоставляют информацию о физической форме, но также подвижность и сила — и это именно то, что проверяет пятисекундный тест.Любой, кто пробовал это, знает, что эта задача звучит проще, чем есть на самом деле.Очки начисляются в зависимости от того, насколько хорошо вы можете выполнить это упражнение. Те, кто сможет снова без проблем встать, получают десять баллов. Балл будет вычтен за любую помощь, оказанную руками, коленями, предплечьями или боками ног. Если вы вообще не можете встать, вы получаете ноль баллов.Исследование показало, что тест был важным предиктором смертности среди участников в возрасте от 51 до 80 лет. Участники с низким баллом в семь раз чаще умирали в течение следующих шести лет. Люди, у которых были самые низкие баллы в исследовании, были на самом деле самыми старшими — только по этой причине риск смертности, конечно, был выше.Если у вас восемь баллов и более, вы успешно прошли тест. Если у вас меньше очков, вам придется работать над подвижностью и силой.Но у теста есть и слабые стороны: многие факторы вообще не учитываются, например, травмы. Если у вас проблемы с передвижением по другим причинам, вы можете никогда не получить десять баллов.Ранее МедикФорум писал о пользе яиц.

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