Врач Якушев назвал предельное количество яиц, которое можно съесть в Пасху

«Яйца в большом количестве могут вызвать диспепсические явления в животе и тяжесть из-за переизбытка белка и жиров, а также приводить к серьезным проблемам у людей с патологиями желудочно-кишечного тракта, панкреатитом и холециститом», - рассказал Андрей Якушев «Газете.Ru».

«Если у человека есть дискинезия желчевыводящих путей, бывают желчные колики – нельзя есть яйца натощак, чтобы не вызвать спазмы желчевыводящих путей, боль, желчную колику», – предупредил эксперт.

Врач Якушев напомнил, что в Пасху люди часто позволяют себе съедать значительно больше яиц, чем традиционные одно или два в день. Специалист предупредил в интервью, что переедание этим продуктом чревато развитием многих неприятностей со здоровьем, особенно, если уже имеются какие-то хронические нарушения в работе пищеварительных органов.Медик назвал предельное количество яиц, которое можно съесть в Пасху, – это четыре штуки (при условии, что у человек обладает крепким, здоровым организмом).Если имеются нарушения липидного обмена, проблемы с высоким холестерином, употребление яиц нужно строго контролировать. Гастроэнтеролог напомнил, что яйца сами являются богатым источником холестерина.Также Якушев обратил внимание на способность яиц стимулировать деятельность желчного пузыря.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях кофе способствует появлению сильной усталости.

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