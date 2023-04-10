Врач Якушев назвал предельное количество яиц, которое можно съесть в Пасху
Гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал, при каких проблемах со здоровьем есть вареные яйца нужно с большой осторожностью.
Врач Якушев напомнил, что в Пасху люди часто позволяют себе съедать значительно больше яиц, чем традиционные одно или два в день. Специалист предупредил в интервью, что переедание этим продуктом чревато развитием многих неприятностей со здоровьем, особенно, если уже имеются какие-то хронические нарушения в работе пищеварительных органов.
«Яйца в большом количестве могут вызвать диспепсические явления в животе и тяжесть из-за переизбытка белка и жиров, а также приводить к серьезным проблемам у людей с патологиями желудочно-кишечного тракта, панкреатитом и холециститом», - рассказал Андрей Якушев «Газете.Ru».
Медик назвал предельное количество яиц, которое можно съесть в Пасху, – это четыре штуки (при условии, что у человек обладает крепким, здоровым организмом).
Если имеются нарушения липидного обмена, проблемы с высоким холестерином, употребление яиц нужно строго контролировать. Гастроэнтеролог напомнил, что яйца сами являются богатым источником холестерина.
Также Якушев обратил внимание на способность яиц стимулировать деятельность желчного пузыря.
«Если у человека есть дискинезия желчевыводящих путей, бывают желчные колики – нельзя есть яйца натощак, чтобы не вызвать спазмы желчевыводящих путей, боль, желчную колику», – предупредил эксперт.
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Андрей Якушев
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт
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