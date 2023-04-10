Невролог Ерохин объяснил, кто может чувствовать усталость от кофе

«Употребление более трех чашек кофе в день для многих является чрезмерным. В организме может развиться толерантность, из-за которой он перестает ощущать энергию и бодрость, обычно возникающие с приемом кофе. Кроме того, повышенное потребление кофе может стимулировать учащенное мочеиспускание и связанное с ним обезвоживание. Все это усугубляет состояние усталости, утомления», - рассказал медик.

«При повышенной чувствительности к кофеину интенсивнее производится адреналин, последствием чего может стать появление учащенного пульса, головных болей, нервозности, бессонницы и, как следствие, усталости», - дополнил невролог.

Люди, которые пьют кофе, действительно могут страдать от сильного утомления. Что характерно: нередко, ощущая усталость, они испытывают трудности с засыпанием, страдают от бессонницы. Об этом в беседе с «МедикФорум» сообщил врач-невролог Владимир Ерохин.Объясняя, кто может чувствовать усталость от кофе, невролог Ерохин заметил: в группу риска попадают те, кто злоупотребляет кофеином.Владимир Ерохин добавил, что в случае активного потребления кофеина, который специфическим образом воздействует на аденозиновые рецепторы в головном мозге, происходит накопление аденозина, ответственного за чувство усталости. Это тоже способствует тому, что у людей, которые много пьют кофе, она может ощущаться как очень значительный, преувеличенный упадок сил.Также чувствовать сильную усталость от кофе могут те, кто употребляет напиток с большим количеством сахара, другими сладкими добавками. Подслащенные напитки провоцируют резкие колебания уровня глюкозы в крови, которые неизменно сопровождаются состояниями слабости, переутомления.Кроме того, организм некоторых людей может быть чувствителен к кофеину.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему вредно пить на ночь кефир.

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