Невролог Ерохин объяснил, кто может чувствовать усталость от кофе
Хотя кофе известен как стимулятор, некоторые люди после его употребления чувствуют себя еще более уставшими.
Люди, которые пьют кофе, действительно могут страдать от сильного утомления. Что характерно: нередко, ощущая усталость, они испытывают трудности с засыпанием, страдают от бессонницы. Об этом в беседе с «МедикФорум» сообщил врач-невролог Владимир Ерохин.
Объясняя, кто может чувствовать усталость от кофе, невролог Ерохин заметил: в группу риска попадают те, кто злоупотребляет кофеином.
«Употребление более трех чашек кофе в день для многих является чрезмерным. В организме может развиться толерантность, из-за которой он перестает ощущать энергию и бодрость, обычно возникающие с приемом кофе. Кроме того, повышенное потребление кофе может стимулировать учащенное мочеиспускание и связанное с ним обезвоживание. Все это усугубляет состояние усталости, утомления», - рассказал медик.
Владимир Ерохин добавил, что в случае активного потребления кофеина, который специфическим образом воздействует на аденозиновые рецепторы в головном мозге, происходит накопление аденозина, ответственного за чувство усталости. Это тоже способствует тому, что у людей, которые много пьют кофе, она может ощущаться как очень значительный, преувеличенный упадок сил.
Также чувствовать сильную усталость от кофе могут те, кто употребляет напиток с большим количеством сахара, другими сладкими добавками. Подслащенные напитки провоцируют резкие колебания уровня глюкозы в крови, которые неизменно сопровождаются состояниями слабости, переутомления.
Кроме того, организм некоторых людей может быть чувствителен к кофеину.
«При повышенной чувствительности к кофеину интенсивнее производится адреналин, последствием чего может стать появление учащенного пульса, головных болей, нервозности, бессонницы и, как следствие, усталости», - дополнил невролог.
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