Врач Мясников: нужно знать, как проявляется острый миокардит

«Большинство людей сегодня не осведомлены о такой болезни сердца как острый миокардит, в то время как о ней необходимо знать», - заявил известный российский медик.

Боль в груди.

Одышка.

Нарушения в работе сердца.

Обмороки.

«Болезнь начинается проявляться с симптомов, напоминающих простуду: это ломота в теле, слабость и разбитость», - дополнил Александр Мясников.

Состояние острого миокардита подразумевает воспаление сердца, которому подвергает организм, не страдающий атеросклерозом кровеносных сосудов. Зачастую острый миокардит развивается в связи с перенесенными вирусными, ревматологическими, аутоиммунными заболеваниями, подсказал доктор Мясников.Александр Мясников заметил, что последствием этой сердечной патологии может стать летальный исход – очень важно, чтобы она вовремя диагностировалась. Говоря о симптомах острого миокардита, доктор Мясников перечислил следующие проблемы с самочувствием.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онкологом Иваном Карасевым были уточнены болевые ощущения , которые могут указывать на рак.

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