Врач Мясников: нужно знать, как проявляется острый миокардит
Врач Александр Мясников: смертельно опасный острый миокардит поражает и взрослых людей, и детей.
Состояние острого миокардита подразумевает воспаление сердца, которому подвергает организм, не страдающий атеросклерозом кровеносных сосудов. Зачастую острый миокардит развивается в связи с перенесенными вирусными, ревматологическими, аутоиммунными заболеваниями, подсказал доктор Мясников.
«Большинство людей сегодня не осведомлены о такой болезни сердца как острый миокардит, в то время как о ней необходимо знать», - заявил известный российский медик.
Александр Мясников заметил, что последствием этой сердечной патологии может стать летальный исход – очень важно, чтобы она вовремя диагностировалась. Говоря о симптомах острого миокардита, доктор Мясников перечислил следующие проблемы с самочувствием.
- Боль в груди.
- Одышка.
- Нарушения в работе сердца.
- Обмороки.
«Болезнь начинается проявляться с симптомов, напоминающих простуду: это ломота в теле, слабость и разбитость», - дополнил Александр Мясников.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онкологом Иваном Карасевым были уточнены болевые ощущения, которые могут указывать на рак.
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Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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