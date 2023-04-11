Врач Мясников: нужно знать, как проявляется острый миокардит

117 Фото: https://unsplash.com/photos/3DR1XzQfOfs
боль в груди

Врач Александр Мясников: смертельно опасный острый миокардит поражает и взрослых людей, и детей.

Мясников объяснил, почему не стал конфликтовать с Жириновским


Состояние острого миокардита подразумевает воспаление сердца, которому подвергает организм, не страдающий атеросклерозом кровеносных сосудов. Зачастую острый миокардит развивается в связи с перенесенными вирусными, ревматологическими, аутоиммунными заболеваниями, подсказал доктор Мясников.

Врач Мясников перечислил признаки миокардита у человека с коронавирусом


«Большинство людей сегодня не осведомлены о такой болезни сердца как острый миокардит, в то время как о ней необходимо знать», - заявил известный российский медик.

Александр Мясников заметил, что последствием этой сердечной патологии может стать летальный исход – очень важно, чтобы она вовремя диагностировалась. Говоря о симптомах острого миокардита, доктор Мясников перечислил следующие проблемы с самочувствием.
  • Боль в груди.
  • Одышка.
  • Нарушения в работе сердца.
  • Обмороки.
«Болезнь начинается проявляться с симптомов, напоминающих простуду: это ломота в теле, слабость и разбитость», - дополнил Александр Мясников.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онкологом Иваном Карасевым были уточнены болевые ощущения, которые могут указывать на рак.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
Читать MedikForum.ru в
Врач Мясников назвал болезни, склонные переходить в рак
Врач Мясников оценил реальную возможность заразиться коронавирусом повторно
Доктор Мясников назвал болезни, обостряющиеся в сезон холодов
Теги : миокардит, признаки заболевания, Александр Мясников