Онколог Карасев: болевые ощущения и похудение могут указывать на рак

«Первый и самый главный звоночек – это болевые ощущения. Здоровое тело просто так не болит», - подчеркнул Иван Карасев.

Боли спастического характера сразу после еды.

Боли, ощущаемые при глотании.

Дискомфорт в животе, опоясывающая боль примерно через два часа после еды.

«Если вы едите как прежде или даже больше, но вес ощутимо пошел вниз, то возможно это симптом паранеопластического синдрома. По-простому, это проявление онкологического заболевания», - рассказал эксперт.

Стойкая повышенная температура тела без признаков простуды.

Изменение оттенка кожи: она может выглядеть бледной или желтой.

Онколог Карасев рассказал, какие изменения с организмом должны побудить человека обратится к врачу. По словам медика, одним из таких изменений являются болевые ощущения, возникающие по непонятной причине. Онколог призвал никогда не игнорировать такую боль, обследоваться после ее возникновения.Специалист порекомендовал проверить состояние организма при появлении следующих ощущений.Карасев заметил, что данными симптомами могут проявляться многие проблемы в работе ЖКТ, но также они могут указывать на рак. Самостоятельно определить, что именно стало их причиной, – невозможно, нужно проверяться.Одним из тревожных явлений врач назвал резкое похудение, происходящее самопроизвольно, без попыток сбрасывать вес или каких-то изменений в питании.Дополнительно в своем телеграм-канале врач перечислил другие состояния, способные указывать на рак.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что признаком некоторых опасных заболеваний являются изменения в состоянии ног.

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