Онколог Карасев: болевые ощущения и похудение могут указывать на рак
Врач-онколог Иван Карасев назвал симптомы, которыми проявляются злокачественные заболевания.
Онколог Карасев рассказал, какие изменения с организмом должны побудить человека обратится к врачу. По словам медика, одним из таких изменений являются болевые ощущения, возникающие по непонятной причине. Онколог призвал никогда не игнорировать такую боль, обследоваться после ее возникновения.
«Первый и самый главный звоночек – это болевые ощущения. Здоровое тело просто так не болит», - подчеркнул Иван Карасев.
Боли после еды. Специалист порекомендовал проверить состояние организма при появлении следующих ощущений.
- Боли спастического характера сразу после еды.
- Боли, ощущаемые при глотании.
- Дискомфорт в животе, опоясывающая боль примерно через два часа после еды.
Другие признаки. Одним из тревожных явлений врач назвал резкое похудение, происходящее самопроизвольно, без попыток сбрасывать вес или каких-то изменений в питании.
«Если вы едите как прежде или даже больше, но вес ощутимо пошел вниз, то возможно это симптом паранеопластического синдрома. По-простому, это проявление онкологического заболевания», - рассказал эксперт.
Дополнительно в своем телеграм-канале врач перечислил другие состояния, способные указывать на рак.
- Стойкая повышенная температура тела без признаков простуды.
- Изменение оттенка кожи: она может выглядеть бледной или желтой.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Иван Карасев
Здоровье
врач-онколог, хирург
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