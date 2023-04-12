Диетолог Пономарева: гормон нейротензин предсказывает способность поддерживать вес после похудения

"Как и другие гормоны аппетита, нейротензин высвобождается кишечником, когда мы едим, и информация собирается в мозгу, который определяет, должны ли мы продолжать есть или чувствовать себя сытыми. Потеря веса приводит к снижению количества гормона нейротензина. Впоследствии в ходе клинического исследования было обнаружено, что потеря веса также приводит к снижению количества нейротензина у людей. Люди, которые продолжали терять вес, высвобождали больше нейротензина, чем люди, которые снова набирали вес", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева, комментируя исследование специально для МедикФорум.





Изучение гормонов аппетита

Гормон впервые исследуется в связи с потерей веса, вызванной низкокалорийной диетой.Люди, перенесшие бариатрическую операцию с целью похудеть, выделяют больше нейротензина во время еды. Именно это понимание вдохновило исследователей на изучение влияния нейротензина на потерю веса.Другие кишечные гормоны, высвобождаемые в больших количествах после хирургического лечения ожирения, помогают объяснить, почему люди, перенесшие операцию по лечению ожирения, способны поддерживать потерю веса. Но никто не изучал роль нейротензина в связи с диетой.Однако, когда исследователи впервые обнаружили лептин, ключевой гормон в регуляции веса, они узнали, что его количество снижается во время потери веса. Это может указывать на то, что увеличение количества лептина в организме приводит к тому, что люди теряют вес.Оказывается, что люди, живущие с ожирением, устойчивы к лептину, а это значит, что они не реагируют потерей веса на гормон.Ранее МедикФорум писал об аналогах диклофенака.

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