Фтизиатр Смердин: туберкулез может маскироваться под другие состояния

«Туберкулез называют «обезьяной всех болезней», иногда он маскируется под видом недомогания, слабости или утомляемости неизвестной этимологии, простуды, остеохондроза, мужского или женского бесплодия и слепоты», - сообщил врач, подчеркивая коварство заболевания.

В интервью фтизиатра Смердина прозвучало предупреждение о способности туберкулеза «прятаться» за масками других состоянийСергей Смердин добавил, что туберкулез способен поразить практически любого – вопреки мифу этот недуг не боится хорошего питания, и болеют им не только в неблагополучной среде. По словам медика, симптомом туберкулеза является длительный (две недели и дольше) кашель неизвестного происхождения. Если такой кашель имеется, нужно начинать необходимые в этом случае исследования и анализы, после чего – консультироваться с фтизиатром. Рекомендации эксперта опубликовал портал NEWS.ru.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменившийся вид мочи может быть сигналом об опасных заболеваниях

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