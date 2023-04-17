Онколог Золотарева: инфекции и курение могут спровоцировать развитие рака

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рука пациента

Самарский онколог Татьяна Золотарева: курение ответственно за возникновение трети случаев рака.

Онколог Золотарева сообщила в интервью, что врачами выделяются основные причины рака, и  предупредила о серьезном канцерогенном риске для курильщиков. Треть всех случаев рака связаны именно с негативным влиянием курения на организм, заметила эксперт.

«С курением связаны более 30% видов рака, в том числе рак легкого, рак молочной железы, рак шейки матки, опухоли желудочно-кишечного тракта (преимущественно у мужчин), заболевания слизистой полости рта, языка», - перечислила онколог Татьяна Золотарева.

Другим фактором влияния, который может спровоцировать развитие рака, врач назвала нездоровое питание. По словам онколога, употребление вредных продуктов, отсутствие в рационе нужного количества витаминов, микроэлементов, белка, других полезных питательных веществ, способствует сбоям обмена веществ, нарушающим гормональный баланс в организме. Гормональные нарушения ассоциируются с развитием рака молочной железы,  рака предстательной железы, уточнила специалист.

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Также в беседе с порталом 63.RU онколог Золотарева обратила внимание на канцерогенный эффект инфекций. В частности, рак печени может быть спровоцирован заражением гепатитом В. Инфицирование бактерией хеликобактер повышает вероятность появления рака желудка, а ВПЧ (вирусом папилломы человека) – рака шейки матки.

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«Доказанный фактор риска – солнечное излучение, которое оказывает повреждающее действие на кожу и провоцирует развитие меланомы кожи», - дополнила онколог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что за состоянием, которое часто определяется как вегетососудистая дистония, может скрываться рак.

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Татьяна Золотарева
Татьяна Золотарева
Здоровье
врач-онколог
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