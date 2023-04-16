Врач Кабаненко: за вегетососудистой дистонией могут скрываться диабет, гипотиреоз и рак

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вегетососудистая дистония

Врач-терапевт Екатерина Кабаненко: симптомами вегетососудистой дистонии могут проявляться опасные заболевания.

Терапевт проинформировала, что заключение о наличии вегетососудистой дистонии или ВСД нередко выносится по следующим жалобам пациентов:
  • метеозависимость
  • повышенная утомляемость
  • низкое артериальное давление
  • слабость
  • избыточное потоотделение.
В то же время Екатерина Кабаненко подчеркнула, что вегетососудистая дистония не является отдельным заболеванием.

«В международной классификации болезней такого диагноза нет. Данная группа симптомов носит название "соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы"», - рассказала «Москве 24» врач-терапевт ЦКБ управления делами президента РФ.

По словам терапевта Кабаненко за синдромом, который часто называют вегетососудистой дистонией, могут скрываться разные заболевания, включая опасные.

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«Так могут скрываться сахарный диабет, гипотиреоз, аутоиммунные заболевания и в некоторых случаях онкологическая патология».

Врач заметила, что когда у человека присутствуют вышеназванные симптомы, ему нужно посещать узких специалистов: например, невролога, эндокринолога, кардиолога, психиатра.

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Теги : вегетососудистая дистония, признаки болезней, Екатерина Кабаненко