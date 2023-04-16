Врач Кабаненко: за вегетососудистой дистонией могут скрываться диабет, гипотиреоз и рак
Врач-терапевт Екатерина Кабаненко: симптомами вегетососудистой дистонии могут проявляться опасные заболевания.
Терапевт проинформировала, что заключение о наличии вегетососудистой дистонии или ВСД нередко выносится по следующим жалобам пациентов:
- метеозависимость
- повышенная утомляемость
- низкое артериальное давление
- слабость
- избыточное потоотделение.
«В международной классификации болезней такого диагноза нет. Данная группа симптомов носит название "соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы"», - рассказала «Москве 24» врач-терапевт ЦКБ управления делами президента РФ.
По словам терапевта Кабаненко за синдромом, который часто называют вегетососудистой дистонией, могут скрываться разные заболевания, включая опасные.
«Так могут скрываться сахарный диабет, гипотиреоз, аутоиммунные заболевания и в некоторых случаях онкологическая патология».
Врач заметила, что когда у человека присутствуют вышеназванные симптомы, ему нужно посещать узких специалистов: например, невролога, эндокринолога, кардиолога, психиатра.
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