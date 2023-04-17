Вызывает инфаркт и инсульт: врач Малиновская объяснила смертельную опасность гипертонии
Врач Ольга Малиновская: многие люди недооценивают опасность гипертонической болезни.
В интервью Малиновской были названы точные цифры, отражающие гипертонию.
«Давление, при котором показатели верхнего давления достигают и превышают 140 миллиметров ртутного столба, а показатели нижнего – 90, это не просто реакция организма на стресс или нагрузку, а признак хронического заболевания – гипертонической болезни», - сказала медик «Мосленте».
По словам Малиновской, гипертония часто недооценивается: люди, у которых ее обнаруживают, не воспринимают заболевание как реальную угрозу для жизни. Но в ее случае организм может долгое время совершенно бессимптомно и потому незаметно подвергаться изменениям, ведущим к возникновению смертельно опасных состояний.
«Гипертония смертельно опасна, так как именно она становится причиной сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе таких серьезных, как инфаркты и инсульты», - объяснила эксперт.
Ольга Малиновская предупредила, что люди с невыявленной гипертонией, которые не лечат ее, становятся склонными к когнитивным нарушениям, патологиям почек. Врач порекомендовала взрослым россиянам периодически измерять свое артериальное давление, поскольку это помогает своевременно обнаружить имеющуюся проблему с повышенным давлением. На высокое АД могут указывать такие симптомы как головокружение, слабость, головные боли, но во многих случаях оно не вызывает жалоб на самочувствие, и узнать о его существовании можно только по измерениям.
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Ольга Малиновская
Здоровье
руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий
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