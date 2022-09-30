Болезни сердца могут проявляться нетипичными признаками: врач Малиновская
Утомляемость, потливость, нарушения сна, плаксивость – эти и другие признаки могут оказаться нетипичным проявлением болезней сердечно-сосудистой системы, констатирует врач Ольга Малиновская.
В интервью Ольги Малиновской были сначала перечислены наиболее распространенные симптомы патологий сосудов и сердца. Но медик подчеркнула в разговоре что кардиозаболевания также могут «заявлять» о себе нетипичными признаками.
«Помимо боли за грудиной, учащенного сердцебиения, одышки, отеков есть и другие, менее очевидные, признаки – например, гипертония, которую многие люди даже не замечают», - об этом врач Малиновская рассказала «Вестям Подмосковья».
Медик подчеркнула, что сердечные недуги нередко протекают «абсолютно бессимптомно» – у человека лишь происходит постепенное ослабление организма.
Также специалистка проинформировала о нетипичных признаках болезней сердца и гипертонии.
- Шум в ушах.
- Тошнота.
- «Мушки» в глазах.
- Сильная утомляемость.
- Нарушения сна.
- Повышенная потливость.
- Избыточная эмоциональность.
- Сильная тревога.
Также врач сказала, что сердечным болезням нередко предшествует сосудистая патология – атеросклероз. У него тоже могут быть неочевидные признаки в виде мышечных болей в ногах, выпадения волос.
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