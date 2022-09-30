Болезни сердца могут проявляться нетипичными признаками: врач Малиновская

27 Фото: https://unsplash.com/photos/RQgKM1h2agA
сердце

Утомляемость, потливость, нарушения сна, плаксивость – эти и другие признаки могут оказаться нетипичным проявлением болезней сердечно-сосудистой системы, констатирует врач Ольга Малиновская.

В интервью Ольги Малиновской были сначала перечислены наиболее распространенные симптомы патологий сосудов и сердца. Но медик подчеркнула в разговоре что кардиозаболевания также могут «заявлять» о себе нетипичными признаками.

«Помимо боли за грудиной, учащенного сердцебиения, одышки, отеков есть и другие, менее очевидные, признаки – например, гипертония, которую многие люди даже не замечают», - об этом врач Малиновская рассказала «Вестям Подмосковья».

Медик подчеркнула, что сердечные недуги нередко протекают «абсолютно бессимптомно» – у человека лишь происходит постепенное ослабление организма.

Также специалистка проинформировала о нетипичных признаках болезней сердца и гипертонии.
  • Шум в ушах.
  • Тошнота.
  • «Мушки» в глазах.
  • Сильная утомляемость.
  • Нарушения сна.
  • Повышенная потливость.
  • Избыточная эмоциональность.
  • Сильная тревога.
Малиновская добавила, что бессимптомно болезни сердца могут развиваться многие годы.

Кардиолог Кремнев перечислил «неожиданные» симптомы инфаркта


Также врач сказала, что сердечным болезням нередко предшествует сосудистая патология – атеросклероз. У него тоже могут быть неочевидные признаки в виде мышечных болей в ногах, выпадения волос.

Врач Азар: разные болезни у женщин могут проявляться неочевидными признаками


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что можно чувствовать, когда возникают проблемы с щитовидной железой.
Читать MedikForum.ru в
Врач Поздняков рассказал о «нетипичных симптомах» заражения Омикроном
Малиновская предпочла экстрасенса
Семь нетипичных симптомов сердечного приступа, которых многие не знают
Теги : болезни сердца, признаки болезней сердца, Ольга Малиновская