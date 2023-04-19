Врач Гуреева: эта диета обращает диабет вспять или сдерживает его на 5 лет

"Вмешательство в управление весом также снизило кровяное давление и потребность в антигипертензивных препаратах. Результаты важны как для отдельных лиц, так и для национальных соображений затрат на здравоохранение", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Для тех, кто поставил диабет 2 типа в стадию ремиссии, это может изменить жизнь, предлагая больше шансов на более здоровое будущее. Для тех, кто не может достичь ремиссии, потеря веса все же может принести большую пользу для здоровья, включая повышение уровня сахара в крови и снижение риска серьезных осложнений диабета, таких как сердечный приступ и инсульт».





Исследования показывают, что потеря веса с помощью радикальной низкокалорийной диеты может обратить вспять диабет 2 типа и сдержать его как минимум на пять лет. Знаменательное исследование, проведенное в 2017 году, впервые доказало, чтоДолгосрочные данные теперь показывают, что некоторые участники не страдают от диабета через пять лет после начала лечения. Это означает, что у них больше нет высокого уровня глюкозы в крови, и им не нужны лекарства.Клиническое испытание показало, что диабет можно сдерживать на срок до пяти лет при простой поддержке врача общей практики.Ожирение является основной причиной диабета 2 типа, и исследования показывают, что у людей с избыточным весом вероятность развития этого заболевания в 80 раз выше, чем у людей со здоровым индексом массы тела (ИМТ) менее 22.В целом, 12 процентов людей, которые попробовали эту диету, избавились от диабета через пять лет, по сравнению с лишь тремя процентами в контрольной группе.Ранее МедикФорум писал о вреде гель-лака.

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