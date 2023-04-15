Гель-лак имеет «серьезные последствия» для астматиков и диабетиков - врач Захарова

«Мы наблюдаем реакции все чаще и чаще, потому что все больше людей покупают наборы для самостоятельного изготовления, у них развивается аллергия, а затем они идут в салон, и аллергия становится все хуже», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Многие люди не знают о потенциальных медицинских и стоматологических последствиях, если они станут чувствительными к метакрилатам ногтей».

Аллергия на метакрилат может вызвать у людей «затрудненное дыхание».Пожизненная чувствительность также может быть плохой новостью для тех, кто нуждается в ортопедической хирургии.Например, диабетические датчики глюкозы и инсулиновые помпы могут содержать акрилат. Повышенная чувствительность может иметь серьезные последствия для медицинского обслуживания в будущем.Аллергия на метакрилат, в том числе у пациентов, подвергшихся его воздействию при использовании лака для ногтей, «по сообщениям, вызывает расшатывание эндопротезов тазобедренного сустава».Важно, чтобы люди знали о потенциальных рисках искусственных ногтей, независимо от того, наносят ли они их в салоне или дома. Мастера ногтевого сервиса особенно подвержены риску и должны носить нитриловые перчатки при нанесении продуктов, меняя их каждые 30 минут без прикосновения. Однако большинство реакций было связано с наборами для гель-маникюра в домашних условиях.Ранее МедикФорум писал об эпидемии птичьего гриппа.

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