Врач Мясников объяснил, как определить имеющийся предиабет

«Такое состояние опасно переходом в диабет и атеросклерозом сосудов. Кроме того, повышается риск для инфаркта и инсульта», - сообщил Александр Мясников.

«При имеющемся предиабете глюкоза крови натощак будет выдавать параметры в 5,6 – 6,9 ммоль/л Тот же показатель после "сахарной нагрузки" составит 7,8 –11 ммоль/л. При этом гликозилированный гемоглобин будет составлять 6,0-6,4», - поделился врач Мясников.

Доктор Мясников рассказал, что имеющийся у человека предиабет означает, что уровень сахара в организме является повышенным (но еще не достигшим тех высоких показателей, которые свойственны диабету). Медик отметил: хотя предиабет не является классическим диабетом, он представляет собой вполне реальную угрозу для здоровья.Говоря о том, как определить имеющийся предиабет, он заявил, что сделать это по каким-то внешним симптомам крайне проблематично. Состоянию бывают присущи те же признаки, что и диабету: учащенное мочеиспускание и сухость во рту, повышенный аппетит, быстрая утомляемость, нечеткое зрение. Однако эти проявления сложно заметить как что-то патологическое в обычной жизни, такие симптомы часто кажутся следствием обыденных, рутинных событий.Наиболее эффективным способом узнать о существующей проблеме является проверка крови на содержание сахара.Врач подчеркнул, что с предиабетом можно успешно бороться. На этом пути будут эффективными такие меры как снижение калорийности рациона, избирательность в выборе продуктов, двигательная активность, похудение. Здоровые привычки и избавление от лишнего веса существенно снижают вероятность того, что предиабет станет диабетом, резюмировал специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты считаются главными провокаторами диабета.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.